Créateur de Vidéos de Pitch Deck : Créez des Présentations AI Impactantes
Transformez votre pitch avec des visuels engageants et des voix off expertes grâce à notre puissante fonctionnalité de Texte-à-Vidéo à partir d'un Script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de démonstration produit informative de 45 secondes destinée aux clients potentiels, expliquant les caractéristiques uniques d'un nouvel outil SaaS. Le style visuel doit être clair et illustratif, utilisant des enregistrements d'écran et des superpositions graphiques, accompagnés d'une voix amicale et engageante générée directement à partir d'un script. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour créer facilement des présentations engageantes pour vos démonstrations de produits.
Créez une vidéo d'introduction accueillante de 30 secondes pour un nouveau cours en ligne, conçue pour les nouveaux inscrits. Le style visuel et audio doit être professionnel mais chaleureux, utilisant des couleurs vives et une voix off claire et encourageante. Commencez par sélectionner l'un des modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour simplifier le processus de création, agissant efficacement comme un puissant créateur de présentations vidéo avec des modèles de présentation prêts à l'emploi.
Développez une vidéo inspirante de présentation de l'entreprise de 60 secondes pour les nouveaux employés ou les partenaires B2B potentiels, articulant la mission et les valeurs de l'entreprise. Adoptez un style visuel corporatif et motivant, incorporant des éléments de marque personnalisés et une voix off autoritaire, assurant la clarté dans divers environnements de visionnage avec la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen. Cette vidéo professionnelle doit viser à transformer votre pitch deck en une vidéo convaincante qui laisse une impression durable.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des vidéos promotionnelles convaincantes en quelques minutes avec AI.
Transformez votre pitch deck en une puissante vidéo promotionnelle pour attirer efficacement les investisseurs et les clients.
Présentez des histoires de réussite client avec des vidéos AI engageantes.
Intégrez de puissants témoignages clients dans vos vidéos de pitch deck pour renforcer la confiance et valider votre offre.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo de pitch deck visuellement engageante ?
HeyGen transforme vos idées en une vidéo de pitch deck convaincante en vous permettant de convertir facilement une présentation PowerPoint existante en vidéo ou de commencer à partir d'un modèle de présentation. Vous pouvez enrichir votre message avec un avatar AI et utiliser notre éditeur glisser-déposer pour garantir une vidéo professionnelle et visuellement engageante qui captive votre audience.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de présentations vidéo facile à utiliser ?
HeyGen sert de créateur de pitch en ligne intuitif avec une interface conviviale et un puissant éditeur glisser-déposer, rendant incroyablement simple la création de présentations engageantes. Notre outil basé sur le web permet une génération rapide de scripts et intègre des voix off de synthèse vocale, ainsi qu'une bibliothèque multimédia robuste, garantissant à chacun de pouvoir produire facilement du contenu vidéo professionnel.
HeyGen peut-il faciliter la collaboration d'équipe pour des vidéos de pitch professionnelles ?
Oui, HeyGen est conçu pour aider les équipes à collaborer de manière fluide sur des présentations vidéo professionnelles. Notre plateforme permet aux membres de l'équipe de travailler ensemble efficacement, vous permettant de créer, peaufiner et exporter des vidéos de pitch deck de haute qualité qui reflètent votre vision collective.
Comment la technologie d'avatar AI de HeyGen améliore-t-elle les présentations vidéo ?
La technologie d'avatar AI de HeyGen donne vie à vos présentations vidéo, fournissant des présentateurs AI réalistes qui délivrent votre script avec des expressions naturelles et des voix off semblables à celles des humains. Cela augmente considérablement l'engagement, rendant vos vidéos de pitch deck plus dynamiques et mémorables pour tout public.