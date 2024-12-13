Produisez une vidéo de présentation convaincante de 60 secondes pour une startup technologique, ciblant les investisseurs potentiels et les capital-risqueurs. Le style visuel doit être élégant et moderne, incorporant des visuels engageants pour mettre en avant les points de données clés, complétés par une voix off AI confiante et énergique. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter la proposition de valeur principale et mettre en avant l'innovation générée par un générateur de pitch deck AI.

