Générateur de Vidéos de Pitch Deck : Créez des Pitches Investisseurs Engagés

Créez instantanément des présentations vidéo époustouflantes. Utilisez l'AI pour transformer votre script en vidéo, rendant votre pitch inoubliable.

Créez un pitch convaincant de 45 secondes en utilisant notre générateur de vidéos de pitch deck, conçu pour les fondateurs de startups cherchant un investissement en phase initiale, avec des visuels modernes et élégants et une voix off AI dynamique et confiante, le tout généré sans effort à partir de votre script grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez que vous êtes un professionnel du marketing devant présenter une campagne révolutionnaire ; produisez une vidéo vibrante de 30 secondes en utilisant un générateur de pitch deck AI, avec des visuels inspirants, une musique de fond subtile et un avatar AI amical et enthousiaste pour captiver votre audience.
Exemple de Prompt 2
Relevez le défi de vous démarquer auprès des programmes d'incubation en créant une vidéo de pitch investisseur professionnelle de 60 secondes, en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour des visualisations de données claires et une voix off AI autoritaire et articulée.
Exemple de Prompt 3
Transformez votre script produit en une présentation vidéo dynamique de 40 secondes pour les équipes de vente présentant de nouvelles fonctionnalités, en mettant en avant les fonctionnalités clés avec des visuels audacieux et orientés vers l'action, des superpositions de texte concises et des sous-titres clairs, garantissant que chaque détail est transmis efficacement.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Pitch Deck

Transformez sans effort le contenu de votre pitch deck en présentations vidéo engageantes et alimentées par l'AI pour captiver votre audience et obtenir des financements.

1
Step 1
Collez Votre Script de Pitch Deck
Commencez par coller votre contenu ou en sélectionnant un modèle de présentation pour poser les bases de votre production de script en vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur et Vos Visuels
Sélectionnez un avatar AI pour présenter votre pitch, en renforçant votre message avec des diapositives dynamiques et captivantes.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Utilisez les contrôles de marque (logo, couleurs) pour intégrer votre logo, vos couleurs et vos polices, créant des présentations professionnelles et engageantes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Pitch
Générez vos vidéos de pitch investisseur finales et utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour un partage optimal sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès et la Traction

Mettez en valeur les réalisations clés et les témoignages de clients dans vos présentations vidéo, construisant un récit solide pour les investisseurs potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma vidéo de pitch deck créatif ?

HeyGen vous permet de créer des présentations visuellement époustouflantes et engageantes avec des avatars AI et des diapositives dynamiques. Transformez votre vidéo de pitch deck en une histoire captivante, en utilisant nos modèles de présentation pour donner vie à votre vision créative.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de pitch deck AI efficace ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de pitch investisseur en convertissant votre script en une vidéo professionnelle utilisant des avatars AI et la génération de voix off. Ce générateur de pitch deck AI rationalise votre flux de travail, vous permettant de vous concentrer sur votre message principal pour les pitches de financement de startups.

Puis-je personnaliser mes présentations vidéo avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans vos présentations vidéo. En tant que créateur de pitch deck dédié, nous veillons à ce que votre identité de marque unique transparaisse à travers chaque diapositive.

Comment HeyGen aide-t-il à produire des vidéos de pitch investisseur de haute qualité ?

HeyGen fournit des outils pour produire des vidéos de pitch investisseur soignées avec des exports de haute qualité et un redimensionnement flexible des ratios d'aspect. Vous pouvez facilement créer des présentations vidéo professionnelles à partir de vos enregistrements, garantissant que votre message est transmis clairement et avec impact aux investisseurs potentiels.

