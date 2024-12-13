Générateur de Pitch Deck Explicatif : Présentations Propulsées par l'AI
Générez facilement des pitch decks AI convaincants et des vidéos explicatives. Captivez les investisseurs avec des avatars AI professionnels et une création de présentation AI fluide.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative concise de 90 secondes pour les professionnels de la vente et les équipes marketing, illustrant l'efficacité de la création de présentations AI. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et rapide avec des transitions rapides et engageantes et une voix off énergique. Soulignez comment les vastes modèles et scènes de HeyGen et sa bibliothèque de médias/stock étendue permettent une personnalisation rapide et un storytelling percutant.
Produisez une vidéo autoritaire de 2 minutes destinée aux fondateurs cherchant des investissements et aux équipes de relations avec les investisseurs, détaillant la puissance d'un générateur de pitch deck explicatif. L'approche visuelle doit être propre, riche en infographies et professionnelle, avec une narration claire et concise livrée par un avatar AI, accompagnée de sous-titres complets pour l'accessibilité, le tout au sein de la plateforme HeyGen.
Créez une vidéo d'instruction soignée de 45 secondes conçue pour les chefs de produit et les responsables techniques, démontrant les aspects avancés du logiciel de présentation. Employez un style visuel illustratif et net, mettant en avant des fonctionnalités comme l'Automatisation de Marque AI et l'intégration transparente d'éléments visuels, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour obtenir des visuels de haute qualité, y compris des Icônes et Images Générées par AI, le tout créé sans effort à partir d'un script en utilisant les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Accélérez la Prospection d'Investisseurs.
Produisez rapidement des vidéos explicatives AI convaincantes pour capter l'attention des investisseurs et communiquer efficacement le message central de votre pitch deck.
Améliorez la Crédibilité des Investisseurs.
Présentez visuellement des histoires de réussite client percutantes dans votre explicatif de pitch deck pour instaurer la confiance et démontrer la validation du marché.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de pitch deck AI ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer vos entrées en présentations vidéo dynamiques. Il peut générer du contenu texte-à-vidéo à partir d'un script, en utilisant des avatars AI et la génération de voix off pour créer des pitch decks engageants et des présentations pour investisseurs. Ce processus simplifie la création de présentations AI.
Quelles capacités de branding HeyGen offre-t-il pour les pitch decks ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques de manière transparente dans vos vidéos de pitch deck. Cela garantit que toutes vos présentations générées par AI s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise et vos directives de marque.
HeyGen peut-il simplifier le processus de création pour des présentations complexes pour investisseurs ?
Oui, HeyGen simplifie considérablement la création de présentations pour investisseurs grâce à son interface conviviale et ses modèles et scènes préconstruits. Vous pouvez améliorer vos vidéos en utilisant sa bibliothèque de médias, qui inclut des images de stock et des Icônes et Images Générées par AI, garantissant des résultats d'apparence professionnelle.
HeyGen prend-il en charge l'exportation de présentations vidéo pour diverses plateformes ?
HeyGen vous permet d'exporter vos présentations vidéo créées par AI dans plusieurs formats, adaptés à diverses plateformes ou pour une intégration dans des logiciels de présentation existants comme PowerPoint ou Google Slides. Vous pouvez également utiliser le redimensionnement de l'aspect-ratio pour s'adapter à différentes exigences de visualisation.