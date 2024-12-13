Créateur de Vidéos Pipeline : Simplifiez Votre Création Vidéo

Générez efficacement des vidéos explicatives et des créations publicitaires époustouflantes avec notre générateur vidéo IA, en exploitant la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.

Créez une vidéo de 60 secondes démontrant comment les équipes marketing peuvent dynamiser leur création de contenu grâce à la génération vidéo automatisée par l'IA. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des animations de texte dynamiques à l'écran et une voix off confiante et inspirante. Ciblez les responsables marketing et les stratèges de contenu, en soulignant la facilité de démarrer avec des modèles et des scènes préconstruits pour produire rapidement des créations publicitaires engageantes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 90 secondes présentant les capacités de HeyGen pour la génération vidéo de bout en bout destinée aux créateurs de cours en ligne et aux propriétaires de petites entreprises. L'esthétique visuelle doit être conviviale et accueillante, utilisant des couleurs vives et des avatars IA clairs et accessibles, accompagnés d'une voix off chaleureuse et instructive. Concentrez-vous sur la simplification des sujets complexes en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer les plans de cours en modules vidéo engageants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo énergique de 45 secondes destinée aux stratèges des médias sociaux, illustrant comment optimiser leur pipeline de contenu vidéo pour une portée maximale grâce à la réutilisation de contenu. Le style visuel doit être rapide avec des transitions rapides et des graphismes visuellement saisissants, le tout sur une bande sonore moderne et entraînante avec une narration percutante. Mettez en avant l'efficacité du redimensionnement des ratios d'aspect et des exportations pour adapter instantanément le contenu à différentes plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 2 minutes pour les professionnels de l'informatique et les développeurs, détaillant les avantages techniques d'un générateur vidéo IA pour automatiser les flux de travail. La présentation visuelle doit être élégante et minimaliste, incorporant des visuels basés sur des données et des captures d'écran de l'interface, soutenue par une voix off précise et articulée. Montrez comment la conversion de documents détaillés en vidéo est simplifiée grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script, améliorant les communications internes et la formation.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Pipeline

Simplifiez votre création vidéo du script à l'écran avec un flux de travail automatisé de bout en bout par l'IA, générant du contenu engageant efficacement.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par entrer votre texte ou script dans l'éditeur de texte-à-vidéo à partir de script. Notre IA analyse votre contenu pour préparer la génération visuelle et audio.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar et Voix
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA et associez-les à une voix off IA qui correspond à votre marque et message, définissant le ton de votre vidéo.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et du Branding
Personnalisez votre vidéo en utilisant les contrôles de branding (logo, couleurs) pour s'aligner avec l'identité de votre marque, enrichissant l'attrait visuel dans le cadre de vos flux de travail automatisés.
4
Step 4
Générez et Publiez
Utilisez la fonctionnalité de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exportations pour finaliser votre vidéo. Le pipeline automatisé crée une vidéo de haute qualité prête pour toute plateforme, complétant votre génération vidéo de bout en bout.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez la Production de Contenu Éducatif

.

Créez et diffusez sans effort plus de cours éducatifs pour engager un public mondial plus large et améliorer l'apprentissage.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la génération vidéo automatisée par l'IA ?

HeyGen permet une création vidéo efficace grâce à son générateur vidéo automatisé par l'IA. Les utilisateurs peuvent transformer des scripts en vidéos professionnelles en utilisant des avatars IA et une technologie avancée de texte-à-vidéo, rationalisant l'ensemble du pipeline de contenu.

Quelles capacités font de HeyGen une plateforme de génération vidéo de bout en bout ?

HeyGen offre une solution de bout en bout pour la production vidéo, agissant comme un créateur de vidéos pipeline complet. De la sélection des avatars IA et la génération de voix off à l'utilisation de modèles et de scènes, il couvre chaque étape du processus de création vidéo de manière fluide.

HeyGen peut-il adapter le contenu vidéo pour une publication multi-plateforme ?

Oui, HeyGen prend en charge la publication multi-plateforme en permettant aux utilisateurs d'ajuster facilement les ratios d'aspect et d'exporter des vidéos dans des formats adaptés à divers canaux. Cela garantit que votre contenu vidéo court et vos créations publicitaires sont optimisés pour chaque audience.

Quelles technologies IA spécifiques HeyGen utilise-t-il pour une création vidéo réaliste ?

HeyGen exploite une technologie IA avancée pour générer un contenu vidéo hautement réaliste. Il utilise des avatars IA sophistiqués, des capacités de texte-à-vidéo à partir de script, et une génération de voix off naturelle pour produire des présentations engageantes et réalistes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo