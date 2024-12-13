Créez une vidéo de 60 secondes démontrant comment les équipes marketing peuvent dynamiser leur création de contenu grâce à la génération vidéo automatisée par l'IA. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des animations de texte dynamiques à l'écran et une voix off confiante et inspirante. Ciblez les responsables marketing et les stratèges de contenu, en soulignant la facilité de démarrer avec des modèles et des scènes préconstruits pour produire rapidement des créations publicitaires engageantes.

Générer une Vidéo