Pinterest Créateur de Vidéos pour des Histoires Visuelles Impressionnantes

Transformez votre marketing sur Pinterest avec notre outil de création de vidéos en ligne facile à utiliser, en tirant parti de puissants avatars IA pour faire ressortir vos courtes vidéos.

Produisez une vidéo courte et inspirante de 45 secondes pour les passionnés de bricolage et les artisans, montrant un projet de décoration d'intérieur simple mais créatif. Le style visuel doit être lumineux et encourageant, avec une musique de fond entraînante et une narration claire et amicale générée en utilisant la fonction de création de voix off de HeyGen, guidant les spectateurs à travers chaque étape, en leur faisant sentir qu'ils peuvent aussi être un grand "créateur de vidéos pour Pinterest" avec leurs propres créations.
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA travaillant

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de Vidéo Native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Objectif

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Critiques

Comment fonctionne le créateur de vidéos de Pinterest

Créez des vidéos attrayantes et de haute qualité pour Pinterest en quelques minutes. Transformez vos idées en épingles captivantes qui se démarquent et génèrent des résultats.

1
Step 1
Choisis un modèle de vidéo Pinterest
Choisissez parmi une large bibliothèque de modèles et de scènes professionnelles conçues pour s'adapter à différentes catégories de Pinterest. Commencez avec un design prédéfini ou partez de zéro pour conceptualiser votre vision.
2
Step 2
Ajouter du contenu attrayant
Remplissez votre modèle choisi avec votre scénario et laissez notre fonction de Texte-en-vidéo à partir de scénario lui donner vie. Intégrez vos propres médias ou explorez notre vaste bibliothèque de stock pour améliorer vos visuels.
3
Step 3
Affine et marque ton Pin
Personnalise ta vidéo en appliquant les éléments uniques de ta marque. Utilise les contrôles de Branding pour ajouter ton logo, des couleurs spécifiques et des polices, en t'assurant que chaque vidéo soit alignée avec ton identité pour un marketing cohérent sur Pinterest.
4
Step 4
Exporter vers Pinterest
Une fois que votre vidéo est terminée, utilisez le redimensionnement du rapport d'aspect et les exportations pour l'optimiser pour le format vertical de Pinterest. Téléchargez votre courte vidéo en haute résolution, prête à capter l'attention sur la plateforme.

Cas d'utilisation

HeyGen agit comme un puissant créateur de vidéos pour Pinterest, simplifiant la création de vidéos en ligne pour vous aider à créer sans effort des vidéos courtes et attrayantes pour un marketing efficace sur Pinterest.

Inspirez les audiences avec des Épingles attrayantes

.

Craft visually stunning and inspiring video content to captivate your Pinterest followers and boost organic reach.

background image

Questions Fréquentes

Comment HeyGen peut-il fonctionner comme un puissant créateur de vidéos pour Pinterest ?

HeyGen est une plateforme intuitive dotée d'intelligence artificielle conçue pour créer rapidement et efficacement des vidéos attrayantes pour Pinterest. Vous pouvez transformer du texte en contenu vidéo dynamique, ce qui en fait un outil puissant de création de vidéos pour Pinterest pour vos besoins marketing.

Quelles fonctionnalités innovantes HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos Pinterest ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos pour Pinterest avec des avatars IA et des capacités de texte en vidéo, vous permettant de générer du contenu professionnel sans avoir besoin d'outils complexes de montage vidéo. Notre plateforme améliore la création de vidéos en ligne, réduisant considérablement le temps de production pour des épingles accrocheuses.

Puis-je personnaliser des vidéos pour Pinterest en utilisant les modèles et outils de marque de HeyGen ?

Bien sûr, HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo pour Pinterest et des contrôles de marque robustes, y compris la personnalisation du logo et des couleurs, pour garantir que vos vidéos soient parfaitement alignées avec l'identité de votre marque. Ces outils polyvalents vous aident à produire des vidéos uniques et professionnelles pour les réseaux sociaux.

HeyGen prend-il en charge les formats spécifiques requis pour les courtes vidéos sur Pinterest ?

Oui, HeyGen est conçu pour produire des vidéos courtes de haute qualité adaptées aux plateformes de réseaux sociaux comme Pinterest. Vous pouvez facilement ajuster les proportions d'aspect et exporter votre contenu dans des formats optimisés pour obtenir un engagement maximal sur Pinterest, en garantissant que votre expérience en tant que créateur de vidéos soit parfaite.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo