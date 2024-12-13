Créez une vidéo d'introduction au Pilates de 30 secondes, captivante et destinée aux passionnés de fitness, mettant en avant des mouvements de base et leurs bienfaits. Le style visuel doit être épuré et accueillant, avec un éclairage lumineux et des démonstrations faciles à suivre. Associez cela à une voix off douce et encourageante et à une musique de fond entraînante. Utilisez la fonction de sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en évidence les instructions clés et les avantages, rendant la vidéo accessible et informative pour les débutants apprenant avec ce créateur de vidéos de pilates.

