Générateur de Vidéos de Kinésithérapie : Améliorez l'Engagement des Patients avec l'AI

Générez des programmes d'exercices à domicile engageants et personnalisés avec des avatars AI réalistes, améliorant significativement la compréhension et l'adhésion des patients au traitement.

Créez une vidéo éducative de 45 secondes pour les patients, démontrant la bonne posture pour des programmes d'exercices à domicile de base, destinée aux patients en convalescence après des blessures courantes. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des avatars AI effectuant les exercices accompagnés d'une voix off claire et encourageante, garantissant que les patients comprennent chaque mouvement précisément.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 60 secondes expliquant les avantages complets de la kinésithérapie pour les douleurs chroniques du dos, destinée aux nouveaux patients potentiels explorant les options de traitement. Cette pièce informative doit utiliser la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour maintenir l'exactitude, présentée avec un ton rassurant et un style visuel sophistiqué qui inspire confiance et met en avant une communication efficace avec les patients.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo rapide de 30 secondes offrant un conseil pratique 'Ergonomie de bureau 101' pour prévenir la raideur, conçue pour les professionnels occupés et les patients existants. Le style visuel et audio doit être lumineux et engageant, incorporant des graphiques dynamiques et des sous-titres essentiels pour fournir des conseils concis sur les exercices de rééducation qui favorisent l'adhésion des patients.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle convaincante de 50 secondes mettant en avant l'engagement d'une clinique envers des plans de traitement personnalisés et un branding professionnel, destinée aux partenaires de référence et aux individus recherchant des soins personnalisés. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour obtenir une esthétique soignée et digne de confiance avec une voix off chaleureuse, en soulignant les aspects uniques de leur service.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Kinésithérapie

Créez facilement des vidéos de kinésithérapie personnalisées pour vos patients, améliorant l'adhésion et la compréhension grâce à notre outil vidéo AI intuitif.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par définir votre message éducatif pour les patients ou les exercices de rééducation. Utilisez la fonctionnalité de script pour guider efficacement le contenu de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI et des Visuels
Choisissez parmi une gamme de modèles professionnels ou sélectionnez un avatar AI pour démontrer clairement les exercices et engager vos patients.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et du Branding
Améliorez la clarté avec une voix off générée et appliquez votre branding professionnel pour assurer une communication cohérente avec les patients.
4
Step 4
Exportez les Vidéos Éducatives pour les Patients
Générez vos vidéos éducatives personnalisées pour les patients et exportez-les facilement dans divers formats d'aspect pour un partage sans effort.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Adhésion des Patients aux Programmes d'Exercices

.

Améliorez l'engagement et l'adhésion des patients aux programmes d'exercices à domicile grâce à des vidéos d'instruction personnalisées et engageantes générées par AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives pour la kinésithérapie ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos de kinésithérapie, permettant aux cliniciens de produire rapidement des vidéos éducatives engageantes pour les patients. En utilisant des avatars AI et des modèles préconstruits, HeyGen simplifie la création de matériaux essentiels de communication avec les patients pour divers exercices de rééducation.

Puis-je personnaliser les programmes d'exercices à domicile avec le créateur de vidéos de HeyGen ?

Absolument, l'outil vidéo AI de HeyGen permet une personnalisation étendue de vos programmes d'exercices à domicile. Vous pouvez personnaliser les vidéos, incorporer un branding professionnel avec votre logo, et créer du contenu modifiable adapté aux besoins spécifiques de chaque patient, améliorant ainsi l'adhésion des patients.

Quelles fonctionnalités offre HeyGen pour une création efficace de scripts vidéo ?

HeyGen transforme votre script en une vidéo dynamique en utilisant des capacités avancées de conversion de texte en vidéo, complétées par des voix off naturelles et des sous-titres. Ce processus de génération de vidéo de bout en bout assure un flux de travail fluide et efficace pour créer des démonstrations de kinésithérapie de haute qualité.

HeyGen est-il adapté à la création de divers contenus de kinésithérapie ?

Oui, HeyGen est un outil vidéo AI polyvalent conçu pour être votre générateur de vidéos de kinésithérapie complet. Il permet aux cliniciens de générer une large gamme de contenus, des démonstrations détaillées pour les patients et des vidéos d'instruction aux programmes d'exercices à domicile personnalisés, améliorant la compréhension et la communication avec les patients.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo