créateur d'exercices de kinésithérapie : Construisez des PHE Engagés Rapidement
Créez des programmes d'exercices à domicile engageants pour de meilleurs résultats pour les patients, en utilisant la technologie texte-vidéo à partir d'un script pour clarifier chaque exercice.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo dynamique et moderne de 60 secondes pour les professionnels de la rééducation, en utilisant des avatars AI pour démontrer comment notre créateur d'exercices de kinésithérapie simplifie la création de programmes d'exercices à domicile. Le récit doit mettre en avant la puissance des Suggestions d'Exercices AI et la flexibilité des modèles d'exercices personnalisables pour générer rapidement des plans de traitement personnalisés et efficaces.
Développez une vidéo empathique et axée sur les données de 2 minutes avec une musique de fond apaisante, destinée aux kinésithérapeutes désireux d'améliorer les résultats des patients grâce à une surveillance avancée. Cette vidéo, avec une génération de voix off claire, illustrera l'impact transformateur de la Surveillance Thérapeutique à Distance en tant qu'outil clinique numérique de premier plan, montrant comment elle permet aux thérapeutes de suivre les progrès et d'intervenir de manière proactive.
Créez une vidéo rapide, concise et stimulante de 45 secondes, avec une musique entraînante et des coupes rapides, conçue pour les kinésithérapeutes occupés qui privilégient l'efficacité et l'accessibilité mobile. Utilisez des sous-titres pour transmettre rapidement comment notre application mobile simplifie le processus de création de programmes d'exercices à domicile, rendant la gestion des patients sans effort en déplacement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Simplifiez les instructions d'exercice.
Expliquez clairement les exercices et protocoles de kinésithérapie complexes, assurant une meilleure compréhension et conformité des patients.
Développez des vidéos PHE complètes.
Produisez rapidement une gamme plus large de contenus vidéo de haute qualité pour des programmes d'exercices à domicile personnalisés, étendant votre portée aux patients.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen intègre-t-il l'IA avancée pour la création de vidéos ?
HeyGen exploite des avatars AI sophistiqués et la technologie texte-vidéo à partir d'un script, permettant aux utilisateurs de transformer efficacement et à grande échelle du contenu écrit en récits vidéo engageants.
Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour un contenu vidéo personnalisé ?
HeyGen propose des contrôles de branding robustes, vous permettant de personnaliser les vidéos avec votre propre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments visuels. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
Puis-je intégrer mes propres ressources multimédias dans les vidéos HeyGen ?
Oui, HeyGen prend en charge une bibliothèque multimédia complète, ainsi qu'un support de stock, pour enrichir votre contenu vidéo. Vous pouvez facilement télécharger et gérer vos images et vidéos personnelles au sein de la plateforme.
HeyGen permet-il des sorties et formats vidéo polyvalents ?
Absolument, HeyGen offre le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation pour garantir que vos vidéos sont optimisées pour différentes plateformes et audiences. Cette flexibilité garantit que votre contenu est parfait où qu'il soit partagé.