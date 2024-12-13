Générateur de Vidéos Tutoriels Photoshop : Créez des Guides Époustouflants

Générez rapidement des tutoriels vidéo Photoshop engageants, transformant vos scripts en vidéos dynamiques avec génération de voix off fluide.

439/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo 'motion graphic' excitante de 30 secondes destinée aux artistes numériques et créateurs de contenu à la recherche de conseils rapides en animation. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et rapide, accompagnée de musique de fond tendance, mettant en avant un effet d'animation cool réalisable dans Photoshop. Utilisez les "Avatars AI" de HeyGen pour présenter les étapes concises, rendant le tutoriel à la fois informatif et visuellement attrayant.
Exemple de Prompt 2
Comment pouvez-vous élever votre narration visuelle en utilisant le 'montage vidéo avancé dans Photoshop'? Concevez un tutoriel vidéo professionnel de 60 secondes pour les monteurs vidéo intermédiaires et les photographes intéressés par le 'compositing' de séquences en direct avec les capacités de Photoshop. Adoptez un style visuel élégant et instructif avec un son net, en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour expliquer de manière fluide des techniques complexes et des flux de travail professionnels.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une puissante vidéo promotionnelle de 20 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, mettant en avant l'efficacité d'un 'générateur de vidéos tutoriels Photoshop'. Le style visuel et audio doit être énergique et inspirant, véhiculant un sentiment d'innovation et de facilité. Exploitez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement un récit convaincant qui montre à quel point il est simple de créer du contenu Photoshop engageant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Tutoriels Photoshop

Transformez rapidement vos connaissances Photoshop en tutoriels vidéo clairs et engageants en utilisant les outils AI intuitifs de HeyGen et ses nombreuses options multimédias.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Rédigez le contenu de votre tutoriel Photoshop, détaillant chaque étape de votre processus. Utilisez la fonctionnalité **Texte en vidéo à partir de script** de HeyGen pour convertir sans effort vos instructions écrites en contenu vidéo engageant, devenant ainsi votre tutoriel vidéo Photoshop.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez un **avatar AI** approprié pour présenter votre tutoriel Photoshop. Cela ajoute une touche professionnelle et humaine pour expliquer des concepts complexes de design graphique et guider les spectateurs à travers vos instructions.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Médias
Améliorez votre tutoriel en ajoutant des captures d'écran, des enregistrements d'écran ou d'autres aides visuelles pertinentes pour Photoshop. Utilisez la **bibliothèque multimédia/soutien de stock** de HeyGen pour intégrer ces éléments de manière fluide, y compris l'ajout de clips vidéo pour démontrer des actions.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre tutoriel avec des voix off, de la musique et des sous-titres si nécessaire. Ensuite, utilisez les options **Redimensionnement de ratio d'aspect & exportations** de HeyGen pour rendre votre vidéo dans le format parfait pour le partage, complétant ainsi le processus de rendu vidéo pour votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez Rapidement des Vidéos Sociales Photoshop

.

Générez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips motion graphic courts pour promouvoir vos compétences et contenus Photoshop.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de contenu "design graphique" et "tutoriel vidéo Photoshop"?

HeyGen simplifie la production de contenu "design graphique" et "tutoriel vidéo Photoshop" engageant en convertissant les scripts en vidéos dynamiques avec des avatars AI. Cela permet aux créateurs de générer facilement du contenu professionnel sans les complexités du "montage vidéo" traditionnel ou la nécessité de se filmer eux-mêmes.

HeyGen est-il adapté à la création de contenu "motion graphic video" captivant?

HeyGen offre des outils puissants pour générer facilement du contenu "motion graphic video" professionnel. Sa vaste bibliothèque de modèles et ses fonctionnalités pilotées par l'AI permettent une "animation" rapide et l'intégration fluide de "l'ajout de texte" pour donner vie à votre vision créative.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour améliorer le "marketing vidéo" avec des éléments visuels et audio?

HeyGen améliore considérablement le "marketing vidéo" en permettant l'intégration de voix off professionnelles et l'inclusion facile de vos propres clips "ajout audio" et "ajout vidéo". Vous pouvez également utiliser les "contrôles de marque" pour garantir que votre contenu reflète constamment l'identité unique de votre marque.

Comment HeyGen gère-t-il le "rendu vidéo" et les options d'exportation pour diverses plateformes?

HeyGen gère efficacement le processus de "rendu vidéo", produisant une sortie de haute qualité pour vos projets. Vous pouvez facilement exporter des vidéos avec diverses options de "redimensionnement de ratio d'aspect", simplifiant l'adaptation du contenu pour différentes plateformes sans la complexité manuelle souvent rencontrée dans les flux de travail de "montage vidéo traditionnel dans Photoshop".

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo