Créateur de Vidéos Photo : Créez des Vidéos Professionnelles Instantanément

Créez des diaporamas photo et des vidéos captivants en quelques minutes. Accédez à une variété de Modèles & scènes professionnels pour commencer et mettre en valeur votre histoire.

Créez un diaporama photo émouvant de 30 secondes en utilisant les Modèles & scènes prêts à l'emploi de HeyGen, parfait pour les familles souhaitant immortaliser des souvenirs précieux avec un style visuel chaleureux et une ambiance audio nostalgique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo percutante de 15 secondes pour les publications sur les réseaux sociaux, ciblant les petites entreprises ou les influenceurs, en utilisant des visuels dynamiques et une musique entraînante provenant de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour capter l'attention instantanément.
Exemple de Prompt 2
Inspirez les créateurs de contenu en herbe à produire un vlog engageant de 60 secondes, avec un style visuel moderne et épuré et une narration claire, améliorée par les Sous-titres automatiques de HeyGen pour une accessibilité et un impact accrus.
Exemple de Prompt 3
Pour les professionnels et les marketeurs pressés, conceptualisez une vidéo photo élégante et professionnelle de 45 secondes démontrant un produit ou un service, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour délivrer des messages clés avec une présentation soignée et une génération de voix off autoritaire.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Photo

Transformez vos photos précieuses en histoires vidéo captivantes avec notre créateur de vidéos photo intuitif. Combinez facilement visuels, musique et voix pour créer un contenu percutant.

1
Step 1
Téléchargez Vos Médias
Importez vos photos et clips vidéo dans l'éditeur. Utilisez la bibliothèque de médias/stock pour accéder à une vaste collection de ressources, ou téléchargez facilement votre propre contenu.
2
Step 2
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de modèles & scènes conçus professionnellement pour donner instantanément à votre projet un aspect soigné. Disposez vos photos et vidéos facilement dans le design choisi.
3
Step 3
Ajoutez Voix et Musique
Élevez votre histoire avec des voix off personnalisées en utilisant la génération de voix off ou sélectionnez une musique de fond dans notre vaste bibliothèque audio. Synchronisez le timing pour correspondre parfaitement à vos visuels.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo photo parfaite, exportez-la dans la résolution et le ratio d'aspect souhaités, prête à être partagée sur les réseaux sociaux ou d'autres plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

Créez des témoignages vidéo basés sur des photos qui mettent en avant la satisfaction client et renforcent la confiance avec un contenu dynamique généré par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les projets créatifs ?

HeyGen agit comme un éditeur vidéo AI intuitif, permettant aux utilisateurs de transformer leurs idées en vidéos captivantes avec facilité. Il offre une large gamme de modèles et d'outils alimentés par l'AI, rendant simple la création de contenu de haute qualité pour les publications sur les réseaux sociaux ou les vlogs.

HeyGen peut-il générer des vidéos à partir de texte ou de scripts ?

Oui, HeyGen dispose de puissantes capacités de conversion de texte en vidéo, vous permettant de générer rapidement des vidéos professionnelles à partir de vos scripts. Vous pouvez enrichir votre contenu avec des avatars AI réalistes et des voix off personnalisées, simplifiant ainsi toute l'expérience de la plateforme d'édition vidéo.

Quelles options de branding sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos. Vous pouvez également utiliser divers filtres et transitions pour maintenir une esthétique cohérente sur tout votre contenu, avec prise en charge de différents ratios d'aspect et options d'exportation en 4K.

HeyGen prend-il en charge les téléchargements de médias et les ressources stock ?

Absolument, HeyGen inclut un support étendu de bibliothèque de médias, vous permettant de télécharger vos propres ressources et d'accéder à une riche collection de médias stock. Cela fait de HeyGen un excellent créateur de vidéos photo pour réaliser des vidéos et diaporamas dynamiques avec musique et effets, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel.

