Le Créateur Ultime de Vidéos de Sensibilisation au Phishing pour Votre Équipe
Renforcez la sensibilisation à la sécurité sans effort. Générez des vidéos de formation au phishing engageantes en utilisant nos avatars AI réalistes pour une éducation des employés percutante.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo percutante de 60 secondes pour la formation à la sécurité qui met en évidence les cinq indicateurs clés d'un email suspect. La présentation visuelle doit être nette et instructive, avec des superpositions de texte à l'écran pour renforcer chaque point, générées directement à partir d'un script en utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen, ciblant les employés des départements à haut risque comme la Finance et les RH.
Produisez une vidéo de micro-apprentissage concise de 30 secondes soulignant l'importance de signaler les activités suspectes et les conséquences immédiates d'une attaque de phishing. Le style visuel et audio doit être urgent mais valorisant, utilisant des modèles et scènes dynamiques pour transmettre rapidement l'information avec une voix off claire et directe destinée à l'ensemble des employés pour des rappels rapides.
Concevez un contenu vidéo personnalisé de 50 secondes qui va au-delà des emails, offrant des conseils pratiques pour identifier les tentatives de phishing sur diverses plateformes numériques et insistant sur l'authentification multi-facteurs. L'esthétique doit être moderne et épurée, avec des sous-titres/captions bien visibles pour l'accessibilité, et une voix off précise et autoritaire, ciblant les employés férus de technologie et ceux responsables de la gestion des risques humains.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Cours Complets de Sensibilisation au Phishing.
Développez rapidement des vidéos de sensibilisation au phishing et des modules de formation à la sécurité pour éduquer efficacement un large éventail d'employés.
Améliorez l'Engagement dans la Formation à la Sécurité.
Utilisez des avatars AI et la conversion de texte en vidéo pour offrir un contenu engageant et mémorable, améliorant considérablement la rétention de la formation des employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer notre formation à la sensibilisation au phishing ?
HeyGen permet aux organisations de créer des vidéos de sensibilisation au phishing percutantes en utilisant des avatars AI réalistes et la conversion de texte en vidéo, rendant les programmes de sensibilisation à la sécurité des employés plus engageants et efficaces.
Est-il facile de produire des vidéos personnalisées de sensibilisation au phishing avec HeyGen ?
Oui, le créateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la production de contenu vidéo personnalisé. Vous pouvez utiliser nos divers modèles et porte-paroles AI pour générer rapidement des vidéos de sensibilisation au phishing sur mesure sans compétences approfondies en montage vidéo.
Quel rôle joue HeyGen dans un programme complet de formation à la sensibilisation à la sécurité ?
HeyGen fournit un outil puissant pour la gestion des risques humains en permettant la création rapide de modules de micro-apprentissage engageants et de vidéos de sensibilisation au phishing. Cela renforce votre programme global de sensibilisation à la sécurité des employés, aidant à réduire les vulnérabilités au sein de votre organisation.
HeyGen peut-il soutenir la création de scénarios réalistes pour la simulation de phishing ?
Absolument. Les avatars AI de HeyGen et ses capacités avancées de texte-à-vidéo vous permettent de générer des scénarios de simulation de phishing hautement réalistes. Cela permet une formation efficace des employés et renforce la capacité de votre équipe à identifier et signaler les menaces potentielles.