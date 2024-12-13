Créateur de Vidéos d'Aperçu Philanthropique pour l'Impact

Créez des vidéos philanthropiques puissantes avec des modèles personnalisables, parfaits pour des récits authentiques et pour renforcer l'engagement des donateurs.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de collecte de fonds de 60 secondes pour une organisation à but non lucratif qui illustre puissamment la mission et l'impact de votre organisation à travers des histoires de bénéficiaires captivantes. Le style visuel doit être de type documentaire avec des témoignages sincères et une musique de fond inspirante, en exploitant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir de scripts pour produire efficacement des récits de haute qualité pour les comités de subventions et les membres de la communauté.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes présentant un aperçu philanthropique destinée à attirer de nouveaux partenaires d'entreprise et des bailleurs de fonds institutionnels. Cette vidéo courte doit transmettre la vision de votre organisation avec des graphismes modernes et élégants et une voix off autoritaire mais accueillante, en assurant une identité de marque cohérente grâce aux contrôles de marque de HeyGen tout au long de la production.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo engageante de 15 secondes pour les réseaux sociaux afin d'élargir la sensibilisation du public et d'encourager un engagement initial pour votre cause. La vidéo doit avoir des visuels dynamiques et engageants avec une narration amicale et entraînante, facilitant la compréhension de votre message par le grand public et les abonnés des réseaux sociaux. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour adapter rapidement le contenu à diverses plateformes tout en maintenant un attrait visuel.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Aperçu Philanthropique

Produisez rapidement des vidéos d'aperçu convaincantes pour vos parcours philanthropiques, assurant des récits authentiques et un engagement accru des donateurs avec la facilité de l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo à partir d'un Script
Commencez par coller votre script d'aperçu détaillé dans la plateforme. Notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script génère intelligemment une vidéo initiale, mappant votre texte à des scènes dynamiques.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI Engagés
Améliorez votre récit en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI. Ces présentateurs numériques peuvent articuler votre message avec chaleur et clarté, personnalisant votre aperçu philanthropique.
3
Step 3
Appliquez une Image de Marque Personnalisée
Maintenez la cohérence de la marque sans effort. Utilisez nos contrôles de marque pour intégrer le logo de votre organisation, des palettes de couleurs spécifiques et des polices, rendant votre vidéo d'aperçu unique et reconnaissable.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Optimisez votre vidéo d'aperçu finale pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exports de formats. Distribuez vos vidéos de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif afin d'engager les donateurs et d'élargir votre portée.

Cas d'Utilisation

Inspirez l'Action avec du Contenu Motivant

Développez des vidéos inspirantes qui communiquent clairement votre mission et motivent les audiences à soutenir les parcours philanthropiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif et les récits authentiques ?

HeyGen permet aux organisations à but non lucratif de créer des vidéos de collecte de fonds convaincantes en transformant les scripts en expériences de récits authentiques. Son moteur créatif, utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables, aide à donner vie aux histoires des bénéficiaires, favorisant un engagement plus profond des donateurs.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour les organisations philanthropiques ?

HeyGen agit comme un puissant créateur de vidéos AI, rationalisant l'ensemble du processus de production vidéo pour les aperçus philanthropiques. Les utilisateurs peuvent facilement générer des vidéos professionnelles à partir de scripts avec des avatars AI et des voix off, offrant une solution de génération de vidéos de bout en bout sans compétences techniques étendues.

Les organisations philanthropiques peuvent-elles maintenir leur image de marque dans les vidéos générées par HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux organisations philanthropiques d'intégrer leurs logos, couleurs spécifiques et styles visuels dans chaque vidéo. Cela garantit que tout le contenu, y compris les vidéos d'aperçu philanthropique, reflète constamment l'identité unique de l'organisation grâce à des modèles personnalisables.

Quels types de contenus créatifs HeyGen peut-il produire pour l'engagement des donateurs et les réseaux sociaux ?

HeyGen peut produire une large gamme de contenus créatifs, y compris des vidéos courtes engageantes parfaites pour les réseaux sociaux et diverses initiatives d'engagement des donateurs. Vous pouvez facilement créer des histoires de bénéficiaires, des invitations à des événements ou des mises à jour d'impact, en exploitant des modèles personnalisables et un redimensionnement facile des formats pour diverses plateformes.

