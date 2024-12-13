Générateur de Vidéos de Formation en Pharmacie pour Équipes de Santé

Générez facilement des vidéos de formation en santé et d'éducation des patients engageantes en utilisant des avatars AI intelligents.

Créez une vidéo introductive d'une minute pour les nouveaux techniciens et pharmaciens, présentant les politiques essentielles de l'entreprise et les introductions d'équipe dans un style accueillant et professionnel. Cette vidéo d'intégration des employés devrait utiliser les avatars AI de HeyGen pour offrir un visage amical et cohérent pour le contenu de formation initiale en pharmacie, avec un son clair et des visuels simples et épurés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de mise à jour cruciale de 90 secondes pour tout le personnel de pharmacie existant concernant une nouvelle réglementation conforme à la HIPAA. La vidéo doit adopter un style visuel autoritaire mais facilement compréhensible, en utilisant du texte à l'écran pour mettre en évidence les changements clés, et en utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen pour une génération de contenu efficace, garantissant une formation en santé efficace.
Exemple de Prompt 2
Imaginez créer une vidéo éducative concise de 45 secondes pour expliquer les effets secondaires courants des médicaments aux patients et aux soignants. Cette vidéo nécessite un ton rassurant et amical avec des visuels simples et empathiques, peut-être en montrant des diagrammes animés, et devrait utiliser la génération de voix off de HeyGen pour une narration claire et cohérente, évitant tout jargon complexe.
Exemple de Prompt 3
Concevez un module vidéo complet de 2 minutes pour les gestionnaires de pharmacie et le personnel clinique, détaillant un nouveau protocole de modèles pharmaceutiques pour les substances contrôlées dans le cadre de la création de cours en ligne. Le style visuel doit être professionnel et axé sur les données, incorporant des transitions élégantes, et utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une présentation de haute qualité qui respecte des directives strictes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation en Pharmacie

Créez des vidéos de formation en pharmacie engageantes, conformes et efficaces en quelques minutes, en utilisant l'AI pour simplifier votre production.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre contenu de formation directement dans la plateforme. Notre générateur utilise ensuite votre script pour transformer le texte en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour servir de présentateur à l'écran, assurant une livraison professionnelle et cohérente pour tous vos modules de formation en santé.
3
Step 3
Améliorez avec Accessibilité et Branding
Intégrez des fonctionnalités essentielles comme des sous-titres/captions générés automatiquement et des éléments de marque personnalisés pour répondre aux normes d'accessibilité et renforcer l'identité de votre organisation.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Haute Qualité
Finalisez votre vidéo de formation en pharmacie et exportez-la, prête pour une intégration sans faille dans votre LMS ou d'autres canaux de distribution pour une intégration efficace des employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement dans la Formation des Employés

Augmentez l'efficacité de l'intégration des employés et de la formation continue avec des vidéos de formation dynamiques, alimentées par AI, qui retiennent l'attention.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen assure-t-il la conformité pour les vidéos de formation en santé sensibles ?

HeyGen est conçu avec des mesures de sécurité robustes pour être conforme à la HIPAA, protégeant les données sensibles utilisées dans les vidéos de formation en santé. Notre plateforme sécurisée de génération de vidéos AI aide à créer du contenu conforme en toute tranquillité d'esprit.

Quelles capacités techniques offre HeyGen pour créer du contenu de santé engageant ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des voix off alimentées par AI pour transformer le texte en vidéo à partir d'un script, permettant la création de contenu de santé dynamique. Les utilisateurs peuvent même créer un personnage personnalisable et exporter des vidéos en résolution 4K époustouflante pour un rendu professionnel.

HeyGen peut-il être utilisé efficacement pour les vidéos d'éducation des patients et d'intégration des employés ?

Absolument, HeyGen est une plateforme de création de vidéos polyvalente idéale pour les besoins en vidéos d'éducation des patients et d'intégration des employés dans le domaine de la santé. Sa convivialité et sa gamme de modèles pharmaceutiques simplifient la création de contenu de formation en santé diversifié.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour un contenu vidéo accessible et une intégration avec les systèmes de gestion de l'apprentissage ?

Oui, HeyGen génère automatiquement des sous-titres/captions, améliorant l'accessibilité pour tous les spectateurs. Notre plateforme de création de vidéos prend en charge une intégration facile dans divers LMS pour une création et une distribution de cours en ligne sans faille.

