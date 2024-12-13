Générateur de Vidéos de Formation en Pharmacie pour Équipes de Santé
Générez facilement des vidéos de formation en santé et d'éducation des patients engageantes en utilisant des avatars AI intelligents.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de mise à jour cruciale de 90 secondes pour tout le personnel de pharmacie existant concernant une nouvelle réglementation conforme à la HIPAA. La vidéo doit adopter un style visuel autoritaire mais facilement compréhensible, en utilisant du texte à l'écran pour mettre en évidence les changements clés, et en utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen pour une génération de contenu efficace, garantissant une formation en santé efficace.
Imaginez créer une vidéo éducative concise de 45 secondes pour expliquer les effets secondaires courants des médicaments aux patients et aux soignants. Cette vidéo nécessite un ton rassurant et amical avec des visuels simples et empathiques, peut-être en montrant des diagrammes animés, et devrait utiliser la génération de voix off de HeyGen pour une narration claire et cohérente, évitant tout jargon complexe.
Concevez un module vidéo complet de 2 minutes pour les gestionnaires de pharmacie et le personnel clinique, détaillant un nouveau protocole de modèles pharmaceutiques pour les substances contrôlées dans le cadre de la création de cours en ligne. Le style visuel doit être professionnel et axé sur les données, incorporant des transitions élégantes, et utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une présentation de haute qualité qui respecte des directives strictes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir les Cours de Pharmacie en Ligne.
Développez et distribuez efficacement des cours de pharmacie en ligne complets, atteignant un public plus large d'apprenants et de professionnels.
Améliorer l'Éducation en Santé et des Patients.
Transformez des concepts pharmaceutiques complexes en vidéos claires et engageantes pour améliorer la compréhension tant pour le personnel que pour les patients.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen assure-t-il la conformité pour les vidéos de formation en santé sensibles ?
HeyGen est conçu avec des mesures de sécurité robustes pour être conforme à la HIPAA, protégeant les données sensibles utilisées dans les vidéos de formation en santé. Notre plateforme sécurisée de génération de vidéos AI aide à créer du contenu conforme en toute tranquillité d'esprit.
Quelles capacités techniques offre HeyGen pour créer du contenu de santé engageant ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et des voix off alimentées par AI pour transformer le texte en vidéo à partir d'un script, permettant la création de contenu de santé dynamique. Les utilisateurs peuvent même créer un personnage personnalisable et exporter des vidéos en résolution 4K époustouflante pour un rendu professionnel.
HeyGen peut-il être utilisé efficacement pour les vidéos d'éducation des patients et d'intégration des employés ?
Absolument, HeyGen est une plateforme de création de vidéos polyvalente idéale pour les besoins en vidéos d'éducation des patients et d'intégration des employés dans le domaine de la santé. Sa convivialité et sa gamme de modèles pharmaceutiques simplifient la création de contenu de formation en santé diversifié.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour un contenu vidéo accessible et une intégration avec les systèmes de gestion de l'apprentissage ?
Oui, HeyGen génère automatiquement des sous-titres/captions, améliorant l'accessibilité pour tous les spectateurs. Notre plateforme de création de vidéos prend en charge une intégration facile dans divers LMS pour une création et une distribution de cours en ligne sans faille.