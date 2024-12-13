Créez un Contenu Engagé avec un Créateur de Vidéos de Produits Pharmaceutiques

Augmentez facilement les ventes et éduquez les patients en utilisant des avatars AI pour des vidéos professionnelles.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo de formation de 2 minutes pour le personnel nouvellement embauché dans une pharmacie, couvrant les procédures correctes de distribution de médicaments. Visuellement, visez un style d'instruction professionnel et étape par étape avec un texte clair à l'écran, soutenu par une voix calme et autoritaire. Cette vidéo devrait utiliser les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et renforcer l'apprentissage pour tous les stagiaires, rendant les informations complexes digestes.
Concevez une vidéo promotionnelle engageante de 45 secondes destinée aux membres de la communauté locale pour mettre en avant le service pratique de renouvellement d'ordonnance en ligne de la pharmacie. Le style visuel et audio doit être dynamique et moderne, incorporant des couleurs vives et une musique de fond énergique, avec des coupes rapides et une voix off dynamique. Utilisez les modèles et scènes préconçus de HeyGen pour créer rapidement une vidéo marketing attrayante et convaincante.
Produisez une vidéo explicative détaillée d'une minute et demie pour les clients sur la façon d'utiliser correctement un dispositif médical en vente libre courant. La vidéo doit adopter un style visuel direct et pratique avec des démonstrations simples et faciles à suivre ou des séquences animées, accompagnées d'une voix calme et encourageante. Utilisez la fonction avancée de génération de voix off de HeyGen pour fournir des conseils audio clairs, cohérents et conviviaux, rendant l'appareil facile à utiliser.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Produits Pharmaceutiques

Créez rapidement des vidéos de produits pharmaceutiques engageantes et informatives en utilisant notre plateforme intuitive, conçue pour simplifier le marketing vidéo et l'éducation des patients.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Vidéo
Commencez votre projet en choisissant parmi une large gamme de "modèles de vidéos" conçus professionnellement. Ces structures préconstruites fournissent une base facile à utiliser pour votre vidéo de produit pharmaceutique.
2
Step 2
Téléchargez Vos Médias de Produit
Personnalisez votre vidéo en téléchargeant facilement des éléments tels que des images et des descriptions de produits. Organisez votre contenu avec un "éditeur par glisser-déposer" convivial.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Alimentés par l'AI
Intégrez des "avatars AI" pour présenter vos informations produit de manière claire et professionnelle, ajoutant une touche humaine sans filmer.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo avec des "sous-titres/captions" automatiques pour une accessibilité accrue. Exportez facilement votre vidéo professionnelle de produit pharmaceutique pour une distribution et un marketing immédiats.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Contenu Numérique Engagé pour la Pharmacie

Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin de promouvoir les produits pharmaceutiques et d'engager les audiences numériques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus technique de création de contenu vidéo engageant ?

La plateforme conviviale de HeyGen propose un éditeur par glisser-déposer et des avatars AI puissants, rendant la création de vidéos professionnelles accessible sans logiciel complexe. Elle simplifie l'ensemble du processus de création vidéo pour une communication percutante dans divers secteurs.

HeyGen peut-il créer des avatars AI réalistes et des voix off naturelles pour les vidéos de produits pharmaceutiques ?

Absolument. HeyGen utilise une AI avancée pour générer divers avatars AI et une génération de voix off authentique, parfaits pour des vidéos explicatives ou du contenu promotionnel dans l'industrie pharmaceutique. Cela garantit que vos vidéos de produits pharmaceutiques sont à la fois informatives et engageantes.

Quelles fonctionnalités de création vidéo HeyGen offre-t-il pour un marketing vidéo efficace ?

HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos personnalisables et de sous-titres/captions automatiques, garantissant que votre contenu de marketing vidéo est engageant et accessible. Ces outils sont idéaux pour les vidéos promotionnelles, la formation du personnel et la narration vidéo générale, augmentant l'engagement du public.

À quel point HeyGen est-il convivial pour différents types de production vidéo, comme l'éducation des patients ?

HeyGen est conçu pour être très convivial, permettant à quiconque de créer du contenu vidéo professionnel pour divers besoins, y compris l'éducation des patients, les communications d'entreprise et la formation en ligne. Son interface facile à utiliser et sa vaste bibliothèque multimédia soutiennent la création de vidéos diversifiées sans avoir besoin de logiciels de montage professionnels.

