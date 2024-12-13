Créez un Contenu Engagé avec un Créateur de Vidéos de Produits Pharmaceutiques
Augmentez facilement les ventes et éduquez les patients en utilisant des avatars AI pour des vidéos professionnelles.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation de 2 minutes pour le personnel nouvellement embauché dans une pharmacie, couvrant les procédures correctes de distribution de médicaments. Visuellement, visez un style d'instruction professionnel et étape par étape avec un texte clair à l'écran, soutenu par une voix calme et autoritaire. Cette vidéo devrait utiliser les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et renforcer l'apprentissage pour tous les stagiaires, rendant les informations complexes digestes.
Concevez une vidéo promotionnelle engageante de 45 secondes destinée aux membres de la communauté locale pour mettre en avant le service pratique de renouvellement d'ordonnance en ligne de la pharmacie. Le style visuel et audio doit être dynamique et moderne, incorporant des couleurs vives et une musique de fond énergique, avec des coupes rapides et une voix off dynamique. Utilisez les modèles et scènes préconçus de HeyGen pour créer rapidement une vidéo marketing attrayante et convaincante.
Produisez une vidéo explicative détaillée d'une minute et demie pour les clients sur la façon d'utiliser correctement un dispositif médical en vente libre courant. La vidéo doit adopter un style visuel direct et pratique avec des démonstrations simples et faciles à suivre ou des séquences animées, accompagnées d'une voix calme et encourageante. Utilisez la fonction avancée de génération de voix off de HeyGen pour fournir des conseils audio clairs, cohérents et conviviaux, rendant l'appareil facile à utiliser.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Vidéos de Marketing de Produits Rapides.
Produisez rapidement des vidéos promotionnelles performantes pour les produits pharmaceutiques afin d'augmenter les ventes et d'atteindre un public plus large.
Éducation Améliorée des Patients et du Personnel.
Expliquez clairement des produits pharmaceutiques complexes et des concepts médicaux, améliorant la compréhension des patients et la formation du personnel.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus technique de création de contenu vidéo engageant ?
La plateforme conviviale de HeyGen propose un éditeur par glisser-déposer et des avatars AI puissants, rendant la création de vidéos professionnelles accessible sans logiciel complexe. Elle simplifie l'ensemble du processus de création vidéo pour une communication percutante dans divers secteurs.
HeyGen peut-il créer des avatars AI réalistes et des voix off naturelles pour les vidéos de produits pharmaceutiques ?
Absolument. HeyGen utilise une AI avancée pour générer divers avatars AI et une génération de voix off authentique, parfaits pour des vidéos explicatives ou du contenu promotionnel dans l'industrie pharmaceutique. Cela garantit que vos vidéos de produits pharmaceutiques sont à la fois informatives et engageantes.
Quelles fonctionnalités de création vidéo HeyGen offre-t-il pour un marketing vidéo efficace ?
HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos personnalisables et de sous-titres/captions automatiques, garantissant que votre contenu de marketing vidéo est engageant et accessible. Ces outils sont idéaux pour les vidéos promotionnelles, la formation du personnel et la narration vidéo générale, augmentant l'engagement du public.
À quel point HeyGen est-il convivial pour différents types de production vidéo, comme l'éducation des patients ?
HeyGen est conçu pour être très convivial, permettant à quiconque de créer du contenu vidéo professionnel pour divers besoins, y compris l'éducation des patients, les communications d'entreprise et la formation en ligne. Son interface facile à utiliser et sa vaste bibliothèque multimédia soutiennent la création de vidéos diversifiées sans avoir besoin de logiciels de montage professionnels.