Votre Générateur de Vidéos de Formation Pharmaceutique pour un Apprentissage Sans Accroc
Générez des vidéos de formation conformes à la HIPAA pour l'intégration des employés en utilisant des avatars AI pour une formation en santé à grande échelle.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo éducative de 45 secondes pour les patients, expliquant les avantages et l'utilisation appropriée d'un nouveau médicament pour les patients et les soignants. Le ton doit être empathique et rassurant, utilisant une esthétique visuelle chaleureuse avec des vidéos animées simples pour illustrer les concepts et une narration calme et informative. Cela permet de comprendre facilement des informations complexes grâce à une approche claire de texte-à-vidéo à partir d'un script.
Concevez une vidéo de 90 secondes pour une initiative interne de L&D pour les équipes de R&D et de marketing, détaillant la dernière mise à jour du produit et ses avancées scientifiques. Le style visuel doit être dynamique et informatif, utilisant des modèles pharmaceutiques pour présenter les données efficacement, accompagné de voix off engageantes et de sous-titres précis pour assurer l'accessibilité. Cela soutient la formation en santé à grande échelle en fournissant des connaissances cohérentes.
Produisez une vidéo d'intégration de 30 secondes pour les nouveaux pharmaciens embauchés, les introduisant aux valeurs fondamentales de l'entreprise et aux premières étapes opérationnelles. La vidéo doit être accueillante et efficace, avec un personnage personnalisable les guidant à travers les informations, accompagné d'une voix off concise. Cela assure une introduction rapide et claire à leur rôle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Contenu de Formation à Grande Échelle.
Produisez efficacement de nombreuses vidéos de formation pharmaceutique, élargissant la portée à une main-d'œuvre mondiale et à des apprenants diversifiés.
Amélioration de l'Engagement et de la Rétention en Formation.
Exploitez les avatars AI et le texte-à-vidéo pour créer un contenu dynamique qui augmente considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation pharmaceutique ?
HeyGen révolutionne la création de vidéos de formation pharmaceutique en utilisant une génération vidéo avancée par AI. Notre plateforme vous permet de transformer rapidement du texte en vidéos engageantes, rendant la formation en santé évolutive et efficace pour diverses initiatives de L&D.
HeyGen garantit-il la conformité pour le contenu de formation en santé et pharmaceutique ?
Oui, HeyGen est conçu pour être conforme à la HIPAA, offrant un environnement sécurisé pour vos contenus sensibles d'éducation des patients et d'intégration des employés. Notre plateforme aide à garantir que vos vidéos de formation à la conformité répondent aux normes de l'industrie.
Puis-je personnaliser les avatars AI et les voix off pour mes initiatives de L&D pharmaceutiques ?
Absolument, HeyGen propose une gamme d'avatars AI personnalisables et de voix off alimentées par AI pour donner vie à vos initiatives de L&D pharmaceutiques. Vous pouvez adapter les personnages et les voix pour correspondre à votre marque et à vos besoins de formation spécifiques pour un contenu plus pertinent.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la production de texte-à-vidéo pour la formation ?
HeyGen simplifie la production de texte-à-vidéo avec des fonctionnalités telles que des modèles pharmaceutiques personnalisables, des sous-titres automatisés et une conversion facile de script-à-vidéo. Cela permet la création rapide de vidéos animées professionnelles pour tous vos besoins de formation.