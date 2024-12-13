Votre Générateur de Vidéos de Formation Pharmaceutique pour un Apprentissage Sans Accroc

Générez des vidéos de formation conformes à la HIPAA pour l'intégration des employés en utilisant des avatars AI pour une formation en santé à grande échelle.

Développez une vidéo de formation à la conformité de 60 secondes pour les nouveaux représentants commerciaux pharmaceutiques, en soulignant l'importance des pratiques de vente éthiques. Le style visuel doit être professionnel et autoritaire, avec un avatar AI amical présentant les principales réglementations avec des voix off claires et alimentées par l'AI. La vidéo exposera clairement les directives cruciales dans un format engageant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo éducative de 45 secondes pour les patients, expliquant les avantages et l'utilisation appropriée d'un nouveau médicament pour les patients et les soignants. Le ton doit être empathique et rassurant, utilisant une esthétique visuelle chaleureuse avec des vidéos animées simples pour illustrer les concepts et une narration calme et informative. Cela permet de comprendre facilement des informations complexes grâce à une approche claire de texte-à-vidéo à partir d'un script.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de 90 secondes pour une initiative interne de L&D pour les équipes de R&D et de marketing, détaillant la dernière mise à jour du produit et ses avancées scientifiques. Le style visuel doit être dynamique et informatif, utilisant des modèles pharmaceutiques pour présenter les données efficacement, accompagné de voix off engageantes et de sous-titres précis pour assurer l'accessibilité. Cela soutient la formation en santé à grande échelle en fournissant des connaissances cohérentes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'intégration de 30 secondes pour les nouveaux pharmaciens embauchés, les introduisant aux valeurs fondamentales de l'entreprise et aux premières étapes opérationnelles. La vidéo doit être accueillante et efficace, avec un personnage personnalisable les guidant à travers les informations, accompagné d'une voix off concise. Cela assure une introduction rapide et claire à leur rôle.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation Pharmaceutique

Créez rapidement et efficacement des vidéos de formation pharmaceutique engageantes et conformes en utilisant la technologie AI, simplifiant les initiatives de L&D.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Générez votre contenu vidéo en tapant ou en collant votre script. La fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script transforme votre matériel écrit en un récit vidéo dynamique sans effort, fournissant le cœur des vidéos de formation pharmaceutique efficaces.
2
Step 2
Choisissez et Personnalisez les Avatars AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour être votre présentateur à l'écran. Personnalisez leur apparence et leur voix pour créer un contenu engageant et pertinent pour l'intégration des employés.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Éléments de Marque
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents et appliquez l'identité unique de votre marque en utilisant les contrôles de marque (logo, couleurs). Cela garantit que votre contenu est conforme aux normes HIPAA et de conformité.
4
Step 4
Exportez et Partagez pour un Impact à Grande Échelle
Finalisez votre création en activant les sous-titres pour une accessibilité et une compréhension améliorées. Exportez votre vidéo complétée de manière transparente pour une large distribution, soutenant vos initiatives de L&D.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarification des Informations Médicales Complexes

.

Transformez des sujets médicaux et de conformité complexes en vidéos claires et facilement compréhensibles pour une éducation efficace des patients et l'intégration des employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation pharmaceutique ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos de formation pharmaceutique en utilisant une génération vidéo avancée par AI. Notre plateforme vous permet de transformer rapidement du texte en vidéos engageantes, rendant la formation en santé évolutive et efficace pour diverses initiatives de L&D.

HeyGen garantit-il la conformité pour le contenu de formation en santé et pharmaceutique ?

Oui, HeyGen est conçu pour être conforme à la HIPAA, offrant un environnement sécurisé pour vos contenus sensibles d'éducation des patients et d'intégration des employés. Notre plateforme aide à garantir que vos vidéos de formation à la conformité répondent aux normes de l'industrie.

Puis-je personnaliser les avatars AI et les voix off pour mes initiatives de L&D pharmaceutiques ?

Absolument, HeyGen propose une gamme d'avatars AI personnalisables et de voix off alimentées par AI pour donner vie à vos initiatives de L&D pharmaceutiques. Vous pouvez adapter les personnages et les voix pour correspondre à votre marque et à vos besoins de formation spécifiques pour un contenu plus pertinent.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la production de texte-à-vidéo pour la formation ?

HeyGen simplifie la production de texte-à-vidéo avec des fonctionnalités telles que des modèles pharmaceutiques personnalisables, des sous-titres automatisés et une conversion facile de script-à-vidéo. Cela permet la création rapide de vidéos animées professionnelles pour tous vos besoins de formation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo