Créateur de Vidéos de Produits Pharmaceutiques : Créez des Vidéos Médicales Facilement

Rationalisez la production de vidéos pharmaceutiques avec des avatars AI pour créer des vidéos éducatives engageantes pour les patients et des vidéos explicatives pour les professionnels de santé.

Produisez une vidéo explicative de 60 secondes destinée aux professionnels de santé, détaillant le mécanisme d'action d'un nouveau produit pharmaceutique. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant des animations médicales et du texte à l'écran pour transmettre clairement des informations médicales complexes, complétées par une voix off précise et autoritaire générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Cette production vidéo pharmaceutique vise à éduquer et informer, en maintenant un ton sérieux mais engageant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo éducative de 45 secondes pour les patients, destinée aux patients et à leurs familles, afin de simplifier la compréhension d'une affection chronique courante. Cette vidéo doit adopter un style visuel amical et rassurant, utilisant des vidéos animées pour illustrer les concepts avec des couleurs douces et un langage clair et facile à comprendre, délivré par un avatar AI chaleureux et empathique de HeyGen. L'objectif est de donner aux patients des informations médicales accessibles et de réduire l'anxiété.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo marketing convaincante de 30 secondes pour les équipes de vente internes, présentant une nouvelle gamme de produits pour un créateur de vidéos de produits pharmaceutiques, en mettant l'accent sur ses avantages et ses caractéristiques clés. Employez un style visuel dynamique et moderne, en utilisant la large sélection de modèles et de scènes de HeyGen pour assembler rapidement des graphiques et du texte percutants, accompagnés d'une bande sonore entraînante et motivante pour susciter l'enthousiasme et l'engagement parmi les parties prenantes internes.
Exemple de Prompt 3
Développez un teaser concis de 15 secondes pour les réseaux sociaux, destiné au grand public, annonçant une solution de santé innovante. Le style visuel et audio doit être rapide et accrocheur, avec des animations de texte audacieuses et des coupes rapides, convertissant efficacement un script en une vidéo dynamique grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen. Cette vidéo pharmaceutique vise à susciter la curiosité et à inciter les spectateurs à en savoir plus sur le nouveau produit.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Produits Pharmaceutiques

Produisez rapidement des vidéos pharmaceutiques conformes et engageantes, des explications de produits à l'éducation des patients, sans production extensive. Élevez vos communications médicales efficacement.

1
Step 1
Choisissez un Modèle de Vidéo
Commencez votre projet de vidéo pharmaceutique en sélectionnant parmi une bibliothèque de modèles vidéo professionnels conçus pour divers besoins de communication médicale, en utilisant la fonctionnalité Modèles & scènes de HeyGen.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu avec l'AI
Améliorez votre message en intégrant des visuels professionnels. Sélectionnez parmi divers avatars AI ou téléchargez des médias personnalisés pour représenter des informations médicales complexes de manière claire et professionnelle.
3
Step 3
Générez des Voix Off et Assurez la Conformité
Utilisez la génération avancée de voix off pour ajouter une narration claire et précise dans plusieurs langues. Examinez attentivement le contenu pour vous assurer qu'il respecte toutes les normes de l'industrie et la conformité réglementaire pour les informations médicales.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo, puis utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour la préparer pour diverses plateformes. Partagez vos vidéos éducatives pour les patients ou votre contenu marketing de haute qualité avec votre public cible en toute simplicité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Témoignages de Patients Authentiques

.

Développez rapidement des vidéos de témoignages de patients convaincantes avec l'AI, renforçant la confiance et démontrant l'impact réel des produits pharmaceutiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il rationaliser la production de vidéos pharmaceutiques ?

HeyGen est une plateforme de création vidéo alimentée par l'AI, spécifiquement conçue pour simplifier la production de vidéos pharmaceutiques. Elle permet aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos de haute qualité, y compris des vidéos explicatives et marketing, à partir de texte en utilisant des avatars AI et des personnages personnalisables, réduisant ainsi considérablement les délais de production traditionnels.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos éducatives pour les patients et d'autres contenus médicaux spécialisés ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos de produits pharmaceutiques idéal pour produire des contenus essentiels tels que des vidéos éducatives pour les patients et des vidéos de témoignages de patients. Sa vaste bibliothèque de modèles vidéo et d'avatars AI permet la création rapide de vidéos pharmaceutiques engageantes et informatives, adaptées aux professionnels de santé et aux patients.

Quelles options de personnalisation et de branding sont disponibles pour les vidéos marketing pharmaceutiques réalisées avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer facilement le logo de votre entreprise et les couleurs spécifiques de votre marque dans vos vidéos marketing pharmaceutiques. Vous pouvez également utiliser des personnages personnalisables et une vaste bibliothèque multimédia pour garantir que votre contenu soit à la fois unique et cohérent avec l'identité de votre marque.

Comment HeyGen assure-t-il l'exactitude et le respect de la conformité réglementaire pour les informations médicales dans les vidéos ?

La capacité de texte-à-vidéo de HeyGen garantit que les informations médicales sont transmises avec précision directement à partir de votre script, minimisant les erreurs. Des fonctionnalités telles que la génération de voix off et les sous-titres/captions générés automatiquement améliorent encore la clarté et l'accessibilité, qui sont cruciales pour la conformité réglementaire dans les vidéos pharmaceutiques.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo