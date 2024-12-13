Créateur de Vidéos de Produits Pharmaceutiques : Créez des Vidéos Médicales Facilement
Rationalisez la production de vidéos pharmaceutiques avec des avatars AI pour créer des vidéos éducatives engageantes pour les patients et des vidéos explicatives pour les professionnels de santé.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo éducative de 45 secondes pour les patients, destinée aux patients et à leurs familles, afin de simplifier la compréhension d'une affection chronique courante. Cette vidéo doit adopter un style visuel amical et rassurant, utilisant des vidéos animées pour illustrer les concepts avec des couleurs douces et un langage clair et facile à comprendre, délivré par un avatar AI chaleureux et empathique de HeyGen. L'objectif est de donner aux patients des informations médicales accessibles et de réduire l'anxiété.
Créez une vidéo marketing convaincante de 30 secondes pour les équipes de vente internes, présentant une nouvelle gamme de produits pour un créateur de vidéos de produits pharmaceutiques, en mettant l'accent sur ses avantages et ses caractéristiques clés. Employez un style visuel dynamique et moderne, en utilisant la large sélection de modèles et de scènes de HeyGen pour assembler rapidement des graphiques et du texte percutants, accompagnés d'une bande sonore entraînante et motivante pour susciter l'enthousiasme et l'engagement parmi les parties prenantes internes.
Développez un teaser concis de 15 secondes pour les réseaux sociaux, destiné au grand public, annonçant une solution de santé innovante. Le style visuel et audio doit être rapide et accrocheur, avec des animations de texte audacieuses et des coupes rapides, convertissant efficacement un script en une vidéo dynamique grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen. Cette vidéo pharmaceutique vise à susciter la curiosité et à inciter les spectateurs à en savoir plus sur le nouveau produit.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Simplifiez les Informations Médicales Complexes.
Créez des vidéos claires et engageantes pour expliquer les produits pharmaceutiques et les concepts médicaux aux patients et aux professionnels de santé de manière efficace.
Améliorez la Formation sur les Produits Pharmaceutiques.
Améliorez l'apprentissage et la rétention pour les équipes de vente et le personnel médical grâce à des vidéos de formation interactives alimentées par l'AI sur les nouveaux produits pharmaceutiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il rationaliser la production de vidéos pharmaceutiques ?
HeyGen est une plateforme de création vidéo alimentée par l'AI, spécifiquement conçue pour simplifier la production de vidéos pharmaceutiques. Elle permet aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos de haute qualité, y compris des vidéos explicatives et marketing, à partir de texte en utilisant des avatars AI et des personnages personnalisables, réduisant ainsi considérablement les délais de production traditionnels.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos éducatives pour les patients et d'autres contenus médicaux spécialisés ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos de produits pharmaceutiques idéal pour produire des contenus essentiels tels que des vidéos éducatives pour les patients et des vidéos de témoignages de patients. Sa vaste bibliothèque de modèles vidéo et d'avatars AI permet la création rapide de vidéos pharmaceutiques engageantes et informatives, adaptées aux professionnels de santé et aux patients.
Quelles options de personnalisation et de branding sont disponibles pour les vidéos marketing pharmaceutiques réalisées avec HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer facilement le logo de votre entreprise et les couleurs spécifiques de votre marque dans vos vidéos marketing pharmaceutiques. Vous pouvez également utiliser des personnages personnalisables et une vaste bibliothèque multimédia pour garantir que votre contenu soit à la fois unique et cohérent avec l'identité de votre marque.
Comment HeyGen assure-t-il l'exactitude et le respect de la conformité réglementaire pour les informations médicales dans les vidéos ?
La capacité de texte-à-vidéo de HeyGen garantit que les informations médicales sont transmises avec précision directement à partir de votre script, minimisant les erreurs. Des fonctionnalités telles que la génération de voix off et les sous-titres/captions générés automatiquement améliorent encore la clarté et l'accessibilité, qui sont cruciales pour la conformité réglementaire dans les vidéos pharmaceutiques.