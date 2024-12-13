Créateur de Vidéos de Processus Pharmaceutiques : Créez du Contenu Engagé Rapidement
Transformez votre contenu marketing pharmaceutique avec la fonction de texte en vidéo de HeyGen, rendant les processus complexes clairs et engageants instantanément.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de contenu marketing pharmaceutique engageante de 30 secondes ciblant les professionnels de la santé sur les réseaux sociaux, annonçant un nouveau médicament. L'esthétique visuelle doit être élégante et moderne, incorporant des transitions dynamiques et des statistiques percutantes à l'écran, tandis que l'audio présente un ton optimiste et persuasif. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les avantages clés et le redimensionnement & l'exportation des formats pour optimiser les différentes plateformes.
Développez une vidéo éducative empathique de 45 secondes expliquant l'utilisation correcte et les avantages d'un médicament courant pour les patients et leurs familles. Le style visuel doit être amical et rassurant, utilisant des analogies simples et compréhensibles et une voix chaleureuse et claire. Employez les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et choisissez parmi ses modèles & scènes pour assembler rapidement la vidéo.
Concevez une pièce informative de 60 secondes sur la production vidéo pharmaceutique détaillant les mises à jour récentes de la conformité réglementaire pour les équipes de R&D et juridiques. La présentation visuelle doit être formelle et axée sur les données, incorporant des graphiques et des extraits de documents, soutenue par une voix off précise et explicative. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour exposer efficacement les réglementations complexes.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Simplifiez les Sujets Médicaux Complexes.
Expliquez facilement des processus pharmaceutiques complexes et des informations de santé aux patients et aux professionnels.
Élevez la Formation Pharmaceutique.
Améliorez l'apprentissage et la mémorisation pour la formation à la conformité et l'éducation médicale interne avec des vidéos dynamiques par IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il rationaliser la production de vidéos pharmaceutiques ?
HeyGen permet une production efficace de vidéos pharmaceutiques grâce à la création avancée de vidéos par IA. Les utilisateurs peuvent rapidement transformer des scripts en vidéos engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et une génération de voix off authentique, réduisant considérablement le temps et les coûts de production. Nos modèles de vidéos personnalisables accélèrent encore le développement de contenu, rendant le processus fluide pour les vidéos pharmaceutiques.
Quels types de contenu marketing pharmaceutique HeyGen peut-il générer ?
HeyGen permet la création de contenus marketing pharmaceutiques divers et engageants, allant de vidéos percutantes pour les réseaux sociaux à des vidéos détaillées sur le mécanisme d'action (MOA). Avec les contrôles de marque de HeyGen, les entreprises peuvent s'assurer que tout le contenu est en accord avec leur identité visuelle, produisant rapidement et de manière cohérente des ressources marketing de qualité professionnelle pour le marketing pharmaceutique.
HeyGen aide-t-il à garantir la conformité réglementaire pour les vidéos pharmaceutiques ?
Oui, HeyGen soutient les efforts de conformité réglementaire pour les vidéos pharmaceutiques en fournissant des fonctionnalités telles que la conversion précise de texte en vidéo et les sous-titres/captions automatisés. Cela garantit l'exactitude des messages et l'accessibilité, qui sont cruciaux pour répondre aux normes de l'industrie dans le contenu vidéo pharmaceutique.
HeyGen est-il adapté à la création de vidéos de formation médicale et d'éducation des patients ?
Absolument, HeyGen est une plateforme idéale de création de vidéos par IA pour développer des vidéos de formation médicale claires et des matériaux éducatifs percutants pour les patients. Sa fonctionnalité de texte en vidéo avec des avatars AI permet des explications cohérentes et faciles à comprendre, parfaites pour la formation à la conformité interne et la sensibilisation éducative externe.