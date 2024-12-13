Créateur de Vidéos Éducatives pour la Pharma : Créez un Contenu Engagé

Produisez facilement des vidéos éducatives pour les patients conformes aux réglementations en utilisant des avatars AI pour informer les professionnels de la santé.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation professionnelle de 90 secondes destinée aux "professionnels de la santé", détaillant l'efficacité clinique et les protocoles d'administration d'un médicament innovant. Cette vidéo doit maintenir un style visuel très informatif et clair, incorporant du texte à l'écran et des visualisations de données, animée par une narration confiante créée grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, avec des "Sous-titres" pour une meilleure compréhension, assurant une communication précise pour un public expert.
Exemple de Prompt 2
Produisez une "vidéo marketing" dynamique de 45 secondes ciblant les entreprises pharmaceutiques, mettant en avant l'efficacité de HeyGen en tant que "créateur de vidéos éducatives pour la pharma". Le style visuel doit être engageant et moderne, incorporant des éléments de "vidéos explicatives animées" vibrants avec une musique de fond entraînante, démontrant comment les "Modèles et scènes" de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen peuvent rapidement générer un contenu convaincant pour attirer de nouveaux clients et améliorer leur portée marketing.
Exemple de Prompt 3
Formulez une vidéo concise de 75 secondes pour le personnel interne de l'"industrie pharmaceutique", axée sur les mises à jour critiques de "conformité réglementaire" pour les lancements de nouveaux produits. Le style doit être propre, professionnel et facilement compréhensible, avec des visuels de type infographie et une voix autoritaire mais claire, utilisant les "AI avatars" de HeyGen avec des "personnages personnalisables" et assurant une distribution fluide sur diverses plateformes avec le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour la formation et l'intégration internes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Éducatives pour la Pharma

Transformez sans effort des informations pharmaceutiques complexes en vidéos éducatives claires, conformes et engageantes pour les patients et les professionnels de la santé avec l'IA.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script médical ou pharmaceutique dans la plateforme. Utilisez la technologie "Texte en vidéo à partir de script" pour convertir instantanément votre contenu textuel en une première ébauche de vidéo, assurant précision et efficacité pour vos "vidéos éducatives pour les patients".
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI & Scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour représenter les professionnels de la santé ou les narrateurs. Intégrez des scènes et "animations médicales" appropriées de la bibliothèque de médias pour articuler visuellement des concepts complexes, rendant le contenu engageant et facile à comprendre.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque & de Conformité
Améliorez votre vidéo en appliquant les "contrôles de marque (logo, couleurs)" de votre organisation et en vous assurant que tout le contenu respecte les directives de "conformité réglementaire". Utilisez des fonctionnalités comme les sous-titres pour l'accessibilité et la clarté, cruciales pour l'"industrie pharmaceutique".
4
Step 4
Exportez et Partagez
Révisez votre vidéo éducative complète pour assurer précision et impact. Ensuite, utilisez la fonctionnalité de "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour optimiser votre vidéo pour diverses plateformes, prête à être distribuée aux professionnels de la santé ou pour la "formation produit".

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation Produit et la Rétention

Utilisez du contenu vidéo alimenté par l'IA pour améliorer significativement l'engagement et la rétention des connaissances pour la formation produit et le développement professionnel interne.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos éducatives pour la pharma ?

HeyGen permet aux entreprises pharmaceutiques de créer facilement des vidéos éducatives engageantes pour les patients et des vidéos marketing. Sa plateforme de création vidéo alimentée par l'IA simplifie l'ensemble du processus, du script au contenu visuel époustouflant.

HeyGen peut-il générer des animations médicales et des personnages personnalisables pour le contenu de santé ?

Oui, HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte en vidéo pour générer des animations médicales réalistes ou stylisées. Cela permet d'avoir des personnages divers et personnalisables, améliorant l'attrait visuel et l'impact éducatif de votre création de contenu vidéo.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la conformité réglementaire dans le contenu vidéo pharmaceutique ?

Bien que HeyGen ne fournisse pas directement de conseils en matière de conformité, ses contrôles de marque, sa génération précise de voix off et ses capacités de sous-titrage permettent une révision rigoureuse et un message cohérent, crucial pour l'industrie pharmaceutique. La plateforme assure le contrôle de votre création de contenu vidéo.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation produit et de vidéos explicatives animées pour les professionnels ?

HeyGen simplifie les vidéos de formation produit et les vidéos explicatives animées grâce à sa plateforme de création vidéo intuitive. Avec l'accès à des modèles et des bibliothèques de médias, les professionnels de la santé peuvent rapidement produire un contenu de haute qualité et engageant sans expertise technique approfondie.

