HeyGen soutient la "conformité réglementaire" en offrant des fonctionnalités comme un contrôle précis de "texte à vidéo" et des "sous-titres/légendes" pour l'exactitude et l'accessibilité. Bien que l'approbation du contenu reste à la charge de l'utilisateur, HeyGen fournit les outils nécessaires pour créer des actifs vidéo adaptés à la "documentation conforme à la FDA" avec un branding et un message contrôlés.