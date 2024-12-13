Générez un tutoriel de 45 secondes "générateur de vidéos éducatives sur les soins aux animaux" pour les nouveaux propriétaires de chiots, démontrant trois conseils essentiels pour l'apprentissage de la propreté. Cette vidéo devrait présenter un "avatar AI" amical délivrant les instructions sur un ton chaleureux et encourageant, sur un fond animé lumineux et ludique, facilement créé en saisissant un script pour "Texte en vidéo à partir d'un script" dans HeyGen.

Générer une Vidéo