Générateur de Vidéos d'Entraînement Personnel pour des Séances Engagées

Créez facilement du contenu de fitness engageant et personnalisé en utilisant des avatars AI pour captiver vos clients et développer votre activité.

Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les coachs sportifs et les entraîneurs personnels, montrant comment introduire une routine d'entraînement en utilisant les avatars AI de HeyGen. Le style visuel doit être dynamique et motivant, avec un avatar AI démontrant clairement des exercices d'introduction, tandis que l'audio consiste en une voix off entraînante et encourageante guidant les spectateurs à travers les premières étapes de leur session.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo promotionnelle élégante de 45 secondes destinée aux propriétaires de salles de sport ou aux entreprises de fitness visant à créer du contenu de fitness professionnel et de marque. Cette vidéo mettra en avant la facilité de création d'introductions et de conclusions d'entraînement engageantes en utilisant la fonctionnalité de Templates & scenes de HeyGen. Le style visuel sera énergique et professionnel, présentant divers environnements d'entraînement, complété par une voix off confiante et inspirante sur une musique instrumentale moderne.
Exemple de Prompt 2
Générez une vidéo claire et instructive de 60 secondes spécifiquement pour les instructeurs de fitness individuels qui ont besoin de fournir des instructions d'entraînement personnalisées à leurs clients. Cette pièce mettra en avant la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script, transformant des instructions écrites en un guide visuel avec un avatar AI exécutant les exercices. Visuellement, elle sera épurée et concentrée, expliquant des mouvements spécifiques, accompagnée de voix off AI calmes et articulées.
Exemple de Prompt 3
Développez un clip social engageant de 15 secondes conçu pour les influenceurs bien-être, parfait pour partager des clips rapides sur des plateformes comme Instagram ou TikTok. Mettez en avant l'avantage d'utiliser les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité même sans son. Le style visuel doit être rapide et accrocheur, utilisant des couleurs vives et des coupes rapides, accompagné d'une musique de fond énergique et d'une voix off concise et percutante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Entraînement Personnel

Transformez sans effort votre expertise en fitness en contenu vidéo engageant avec des outils alimentés par AI, créant des entraînements personnalisés pour vos clients.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Entraînement
Saisissez vos instructions d'entraînement personnel directement dans notre générateur de texte en vidéo pour former la base de votre contenu vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter visuellement vos démonstrations et conseils d'entraînement, améliorant l'engagement des clients.
3
Step 3
Améliorez avec des Voix Off AI
Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off AI pour ajouter une narration claire et professionnelle, garantissant que chaque instruction d'exercice est parfaitement articulée.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Entraînement
Finalisez et exportez votre vidéo d'entraînement personnel sur mesure en haute résolution MP4, prête à être distribuée à vos clients ou sur les plateformes de médias sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Vidéos et Clips de Médias Sociaux Engagés en Quelques Minutes

.

Produisez rapidement des clips de médias sociaux captivants pour promouvoir vos services d'entraînement personnel et engager des clients potentiels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des invites textuelles en vidéos AI engageantes, rendant la création de contenu efficace et accessible. Les utilisateurs peuvent facilement créer des vidéos de haute qualité en utilisant les puissantes capacités de génération de texte en vidéo de HeyGen pour divers projets.

Puis-je personnaliser les avatars AI pour mon contenu de marque ?

Absolument, HeyGen vous permet de personnaliser les avatars AI et d'utiliser divers modèles pour créer des entraînements et des clips sociaux uniques et de marque. Cela garantit que vos avatars AI représentent parfaitement l'identité et le style de votre marque.

Quels types de vidéos d'entraînement personnalisées puis-je créer ?

Avec le générateur de vidéos d'entraînement personnel de HeyGen, vous pouvez facilement produire des vidéos d'entraînement sur mesure, des clips d'exercices et des entraînements personnalisés adaptés à vos clients. La plateforme soutient la création de contenu de fitness complet pour améliorer l'engagement des clients de manière efficace.

HeyGen propose-t-il des options avancées de voix off pour les vidéos ?

Oui, HeyGen offre des voix off AI robustes pour garantir que vos vidéos aient un audio clair et synchronisé, améliorant la qualité professionnelle. Associé à des visuels cinématographiques et divers outils d'édition, cela élève la valeur de production globale de votre contenu vidéo généré par AI.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo