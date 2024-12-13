Créateur de Vidéo d'Introduction pour Coach Personnel pour des Vidéos Engagantes

Créez rapidement des introductions époustouflantes en utilisant des modèles personnalisables et améliorez-les avec notre génération de voix off AI pour une touche professionnelle.

633/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'introduction YouTube élégante de 15 secondes pour une chaîne de fitness axée sur des entraînements rapides à domicile. Cette introduction doit séduire les professionnels occupés et les parents âgés de 30 à 50 ans, visant une esthétique visuelle moderne et énergique avec des couleurs vives et des graphiques en mouvement rapide, accompagnée d'une piste musicale libre de droits et énergique. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour personnaliser rapidement une séquence d'ouverture captivante, donnant le ton à leur série d'entraînements et utilisant efficacement les modèles de vidéo d'introduction.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 45 secondes expliquant les avantages du coaching fitness personnalisé pour un coach personnel qui préfère ne pas apparaître à l'écran. Cette vidéo doit cibler les clients potentiels qui sont nouveaux dans le fitness et recherchent des conseils professionnels, en maintenant un style visuel propre, professionnel et éducatif avec des superpositions de texte claires et des graphiques de soutien, accompagnée d'une musique de fond calme et encourageante. Employez la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière fluide, démontrant comment un créateur de vidéo AI peut créer du contenu expert sans besoin de présentateur humain à l'écran.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'introduction concise de 20 secondes pour les conseils quotidiens sur les réseaux sociaux d'un coach personnel, destinée aux jeunes adultes (18-30 ans) intéressés par des astuces fitness rapides et un mode de vie sain. Le style visuel doit être vibrant, axé sur les tendances et très engageant, avec des clips courts et percutants d'exercices ou de recettes saines accompagnés de musique de fond populaire et entraînante. Assurez-vous que la vidéo inclut des sous-titres/captions générés par HeyGen pour une consommation facile dans des environnements sans son, parfait pour le défilement sur les réseaux sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéo d'introduction pour coach personnel

Créez facilement une vidéo d'introduction dynamique pour votre marque de coaching personnel, engageant les clients et renforçant votre présence en ligne avec des résultats professionnels.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de "modèles et scènes" professionnels spécialement conçus pour les professionnels du fitness pour commencer rapidement votre parcours de "modèles de vidéo d'introduction".
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Ajoutez votre script, et regardez-le se transformer en vidéo engageante avec la fonctionnalité "texte-en-vidéo à partir de script". Personnalisez votre marque avec une "révélation de logo" et des couleurs sur mesure.
3
Step 3
Générez des Éléments AI
Générez des visuels dynamiques en sélectionnant des "avatars AI" engageants pour présenter votre message ou en ajoutant une "génération de voix off" professionnelle pour une touche soignée.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez votre vidéo d'introduction terminée en haute résolution, en utilisant le "redimensionnement et exportation selon le ratio d'aspect" pour diverses plateformes, prête à captiver votre audience sur les "réseaux sociaux".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Motivez Votre Audience

.

Produisez des vidéos d'introduction inspirantes et motivantes qui résonnent avec les clients potentiels, établissant votre marque comme un coach personnel motivant.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo d'introduction professionnelle ?

HeyGen est un puissant créateur d'introduction, offrant une large gamme de modèles personnalisables. Vous pouvez facilement produire des vidéos d'introduction de coach personnel en haute résolution ou du contenu engageant pour YouTube avec notre éditeur intuitif de glisser-déposer.

Puis-je utiliser des avatars AI et la conversion texte-en-vidéo pour mes projets vidéo créatifs avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen exploite une technologie avancée de créateur de vidéo AI, vous permettant de générer des vidéos captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités de conversion texte-en-vidéo fluides. Cela transforme vos scripts en contenu engageant sans effort.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos promotionnelles engageantes pour les réseaux sociaux ?

HeyGen fournit une plateforme intuitive pour créer des vidéos promotionnelles percutantes pour les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser une variété de modèles de vidéo d'introduction, ajouter des graphiques animés en mouvement, et même inclure la génération de voix off pour améliorer vos efforts de marketing en ligne.

HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables pour le branding et les révélations de logo ?

Oui, HeyGen offre de nombreux modèles personnalisables qui prennent en charge un contrôle total du branding, y compris des éléments dynamiques de révélation de logo. Cela vous permet de maintenir facilement une identité de marque cohérente sur tout votre contenu vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo