Créateur de Vidéos : Vidéos de Support Personnel et de Formation Faciles à Réaliser

Créez facilement des vidéos d'instruction engageantes et des supports de formation avec des avatars AI réalistes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de support client de 60 secondes destinée aux utilisateurs cherchant des solutions rapides aux problèmes courants des produits. Le style visuel et audio doit être professionnel et concis, mettant en avant les étapes clés avec du texte à l'écran, en utilisant les sous-titres et sous-titres multilingues de HeyGen pour une accessibilité large.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 30 secondes pour la formation interne en milieu de travail, annonçant une mise à jour de politique aux membres de l'équipe existants. Le style visuel doit être dynamique avec des coupes rapides et une musique de fond entraînante, tout en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et la génération de voix off pour transmettre efficacement le message.
Exemple de Prompt 3
Concevez un tutoriel vidéo de 90 secondes comme un guide complet pour une fonctionnalité logicielle spécifique, ciblant les apprenants ou utilisateurs nécessitant des conseils détaillés. Employez un style visuel d'interface épuré et une narration calme et claire, en incorporant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour les aides visuelles et le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio pour diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de directives de support personnel

Créez rapidement des vidéos de directives de support personnel professionnelles et engageantes pour éduquer et informer votre audience avec facilité.

1
Step 1
Créez votre Script de Directives
Commencez par rédiger vos directives de support personnel détaillées. Utilisez la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script" pour transformer instantanément votre contenu en un "guide pratique" engageant.
2
Step 2
Sélectionnez votre Présentateur Visuel
Choisissez un "avatar AI" dans notre bibliothèque diversifiée pour narrer vos directives, ou utilisez l'"enregistrement d'écran" pour des démonstrations étape par étape.
3
Step 3
Affinez et Améliorez l'Accessibilité
Améliorez la compréhension et la portée en générant automatiquement des "sous-titres multilingues" pour votre vidéo, assurant la clarté pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez votre Vidéo
Finalisez votre projet de "créateur de vidéos d'instruction" en sélectionnant le "redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio" optimaux pour une distribution fluide sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Directives de Support Complexes

Transformez des directives de support personnel complexes en vidéos d'instruction claires et engageantes qui améliorent la compréhension et l'application.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'instruction ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos d'instruction captivantes en utilisant des avatars AI, la génération de texte-à-vidéo et une vaste bibliothèque de modèles vidéo. Cela simplifie le processus de production de tutoriels vidéo de haute qualité et de guides pratiques pour divers besoins.

Quels types de vidéos de formation puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement produire une large gamme de vidéos de formation, des SOP vidéo complets et modules d'intégration aux contenus de formation en milieu de travail engageants. Notre plateforme aide les équipes RH et L&D à automatiser et améliorer la création de leurs vidéos éducatives.

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour améliorer la production vidéo ?

HeyGen exploite des avatars AI avancés et des voix off AI pour transformer des scripts en vidéos explicatives professionnelles et contenus de formation sans avoir besoin d'équipements coûteux ou d'acteurs. Cela améliore considérablement l'efficacité de la production et offre des économies de coûts notables pour les entreprises.

HeyGen peut-il aider à améliorer le support client avec des vidéos ?

Oui, HeyGen permet aux entreprises de créer des vidéos de support client efficaces, améliorant la communication et réduisant les demandes entrantes. Des fonctionnalités comme les sous-titres multilingues garantissent également que vos tutoriels vidéo et FAQ sont accessibles à un public mondial, améliorant l'expérience client globale.

