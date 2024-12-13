Créateur de Vidéos : Vidéos de Support Personnel et de Formation Faciles à Réaliser
Créez facilement des vidéos d'instruction engageantes et des supports de formation avec des avatars AI réalistes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de support client de 60 secondes destinée aux utilisateurs cherchant des solutions rapides aux problèmes courants des produits. Le style visuel et audio doit être professionnel et concis, mettant en avant les étapes clés avec du texte à l'écran, en utilisant les sous-titres et sous-titres multilingues de HeyGen pour une accessibilité large.
Produisez une vidéo de 30 secondes pour la formation interne en milieu de travail, annonçant une mise à jour de politique aux membres de l'équipe existants. Le style visuel doit être dynamique avec des coupes rapides et une musique de fond entraînante, tout en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et la génération de voix off pour transmettre efficacement le message.
Concevez un tutoriel vidéo de 90 secondes comme un guide complet pour une fonctionnalité logicielle spécifique, ciblant les apprenants ou utilisateurs nécessitant des conseils détaillés. Employez un style visuel d'interface épuré et une narration calme et claire, en incorporant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour les aides visuelles et le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques, garantissant que les directives de support personnel sont absorbées et retenues efficacement.
Élargissez le Contenu et la Portée des Instructions.
Générez une multitude de vidéos d'instruction pour les directives de support, les rendant accessibles à un public plus large de manière efficace.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'instruction ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos d'instruction captivantes en utilisant des avatars AI, la génération de texte-à-vidéo et une vaste bibliothèque de modèles vidéo. Cela simplifie le processus de production de tutoriels vidéo de haute qualité et de guides pratiques pour divers besoins.
Quels types de vidéos de formation puis-je créer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez facilement produire une large gamme de vidéos de formation, des SOP vidéo complets et modules d'intégration aux contenus de formation en milieu de travail engageants. Notre plateforme aide les équipes RH et L&D à automatiser et améliorer la création de leurs vidéos éducatives.
Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour améliorer la production vidéo ?
HeyGen exploite des avatars AI avancés et des voix off AI pour transformer des scripts en vidéos explicatives professionnelles et contenus de formation sans avoir besoin d'équipements coûteux ou d'acteurs. Cela améliore considérablement l'efficacité de la production et offre des économies de coûts notables pour les entreprises.
HeyGen peut-il aider à améliorer le support client avec des vidéos ?
Oui, HeyGen permet aux entreprises de créer des vidéos de support client efficaces, améliorant la communication et réduisant les demandes entrantes. Des fonctionnalités comme les sous-titres multilingues garantissent également que vos tutoriels vidéo et FAQ sont accessibles à un public mondial, améliorant l'expérience client globale.