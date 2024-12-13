Créez une vidéo de marque personnelle convaincante de 30 secondes conçue pour les entrepreneurs en herbe, les coachs ou les consultants cherchant à établir leur présence en ligne. Le style visuel doit être épuré et professionnel, complété par une voix off inspirante et directe. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter votre proposition de valeur unique avec confiance et clarté, facilitant ainsi la connexion de votre audience avec votre marque personnelle.

Générer une Vidéo