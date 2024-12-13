Créateur de Vidéos de Mise en Lumière d'Artistes : Vidéos AI Rapides

Générez rapidement et facilement des vidéos captivantes de mise en lumière, propulsées par des avatars AI avancés.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes mettant en lumière un artiste en herbe, avec des coupes rapides, un éclairage vibrant et une musique de fond inspirante, enrichie par la génération de voix off professionnelle de HeyGen pour articuler leur talent unique et leur parcours.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un montage énergique de 45 secondes pour des athlètes ou des recruteurs sportifs, présentant des séquences d'action palpitantes et des ralentis avec des effets sonores percutants, facilement assemblé grâce aux divers modèles et scènes de HeyGen pour mettre en avant les performances de pointe.
Exemple de Prompt 2
Comment les professionnels technophiles et les marketeurs peuvent-ils créer une vidéo AI de pointe de 60 secondes sur leurs solutions innovantes, en utilisant des graphismes épurés et une communication claire, le tout animé par les avatars AI de HeyGen pour une présentation futuriste et captivante ?
Exemple de Prompt 3
Livrez une vidéo percutante de 30 secondes mettant en valeur le talent des freelances et des professionnels créatifs, combinant des extraits de portfolio convaincants et une musique de fond douce avec un texte à l'écran accessible, rendu clair et inclusif grâce à la capacité de sous-titrage automatique de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise en Lumière d'Artistes

Transformez facilement vos séquences de performance en vidéos captivantes de mise en lumière qui mettent en valeur le talent et captivent les audiences sur diverses plateformes de médias sociaux.

1
Step 1
Téléchargez Vos Médias de Performance
Commencez par télécharger vos clips vidéo bruts et images dans votre bibliothèque multimédia. Notre plateforme prend en charge divers formats pour mettre rapidement votre talent sous les projecteurs.
2
Step 2
Choisissez un Modèle Professionnel
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée de modèles préconçus optimisés pour mettre en valeur les artistes. Ces modèles fournissent une base professionnelle pour votre vidéo de mise en lumière.
3
Step 3
Améliorez avec des Fonctionnalités AI
Intégrez des capacités AI avancées comme la voix off professionnelle ou les sous-titres automatiques pour narrer les réalisations et garantir que votre message soit clair et engageant pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Mise en Lumière
Finalisez votre vidéo en ajustant le redimensionnement des ratios d'aspect pour différentes plateformes, puis exportez votre vidéo de mise en lumière d'artiste de haute qualité prête à être partagée avec le monde.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et élevez les audiences avec des vidéos motivantes

.

Développez des vidéos inspirantes et percutantes qui captivent et élèvent votre audience, améliorant votre mise en lumière d'artiste avec une narration puissante. Engagez les spectateurs émotionnellement et efficacement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de mise en lumière d'artistes ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui vous permet de créer des vidéos de mise en lumière d'artistes et des montages percutants. Utilisez des modèles conçus professionnellement et des outils de création vidéo alimentés par l'AI pour mettre en valeur le talent avec des visuels dynamiques et une narration engageante.

HeyGen peut-il m'aider à créer des montages de joueurs captivants avec l'AI ?

Absolument. HeyGen utilise une AI de pointe pour transformer votre écriture de script en montages de joueurs captivants. Intégrez une voix off professionnelle et des avatars AI personnalisés pour narrer les séquences d'action, rendant votre processus de création vidéo efficace et percutant pour mettre en valeur le talent.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu vidéo ?

HeyGen fournit un moteur créatif puissant pour personnaliser chaque détail de votre contenu vidéo. Accédez à une riche bibliothèque multimédia, appliquez des contrôles de marque et utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect pour optimiser vos vidéos pour diverses plateformes de médias sociaux, garantissant que votre message se démarque.

HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la création vidéo grâce à ses fonctionnalités intuitives d'édition vidéo. Générez automatiquement des sous-titres et choisissez parmi une variété de modèles pour produire rapidement des vidéos de haute qualité, accélérant ainsi votre production de contenu globale.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo