Le Créateur Ultime de Vidéos de Formation pour une Performance Dynamique

Élevez vos programmes de formation d'entreprise avec des vidéos de formation engageantes pour les employés, créant du contenu professionnel sans effort en utilisant des avatars AI.

Imaginez une vidéo d'une minute conçue pour les équipes L&D, montrant à quelle vitesse elles peuvent créer des supports d'intégration complets pour les employés en utilisant HeyGen. Le style visuel doit être moderne, épuré et professionnel, avec des transitions fluides entre les scènes et une voix off claire et amicale générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, démontrant comment personnaliser un avatar AI pour présenter les principales politiques de l'entreprise.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes destinée aux entreprises cherchant à améliorer leurs programmes de formation d'entreprise. Cette vidéo doit présenter un style visuel dynamique et engageant avec des superpositions de texte animées et une bande sonore motivante, expliquant comment convertir des scripts détaillés en vidéos d'instruction visuellement riches instantanément en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, complétée par des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration de 2 minutes ciblant les créateurs de vidéos de formation professionnelle et les concepteurs pédagogiques qui utilisent des logiciels de vidéos de formation. L'esthétique doit être élégante et axée sur la technologie, présentant rapidement divers exemples de contenu de formation, des tutoriels de produits aux modules de conformité. L'audio comportera une voix autoritaire et experte, soulignant l'efficacité de commencer avec divers modèles et scènes et d'enrichir le contenu avec des ressources de la bibliothèque multimédia/soutien de stock.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 45 secondes pour les startups et les petites entreprises ayant besoin de mises à jour rapides de vidéos de formation sur la performance pour améliorer l'expérience d'apprentissage de leur équipe. Le style visuel et audio doit être énergique et concis, avec des graphiques vibrants et une musique de fond entraînante. Un avatar AI délivre le message principal, et la vidéo démontre comment adapter le contenu pour différentes plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, assurant un déploiement rapide sur tous les canaux de communication interne.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de formation sur la performance

Créez facilement des vidéos de formation sur la performance engageantes qui améliorent les expériences d'apprentissage et simplifient les programmes de formation d'entreprise avec des outils AI avancés.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles professionnels et de scènes ou commencez de zéro pour construire rapidement votre vidéo pédagogique.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI et une Voix Off
Collez votre script pour générer une voix off naturelle et sélectionnez parmi divers avatars AI pour présenter efficacement vos vidéos de formation des employés.
3
Step 3
Appliquez le Branding
Incorporez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant les contrôles de marque pour personnaliser le contenu de vos programmes de formation d'entreprise.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos vidéos de formation et exportez-les en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour un visionnage optimal et un partage en ligne facile.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Concepts de Formation Complexes

.

Transformez des sujets de formation sur la performance complexes en vidéos pédagogiques claires, digestes et facilement compréhensibles.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation ?

HeyGen est un puissant créateur de vidéos de formation qui utilise des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo pour transformer rapidement des scripts en vidéos de formation engageantes. Ce processus simplifié réduit considérablement le temps et les efforts de production pour les équipes L&D.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de formation des employés ?

HeyGen propose des fonctionnalités avancées telles que des avatars AI réalistes et une génération de voix off de haute qualité pour créer des vidéos de formation professionnelle pour les employés. Les utilisateurs peuvent également utiliser des contrôles de marque et un lecteur vidéo multilingue pour personnaliser l'expérience d'apprentissage pour une main-d'œuvre mondiale.

HeyGen peut-il prendre en charge l'enregistrement d'écran pour le contenu vidéo d'instruction ?

Bien que HeyGen se spécialise dans le contenu vidéo généré par AI, il s'intègre parfaitement avec les séquences d'enregistrement d'écran existantes pour améliorer les projets de vidéos d'instruction. Cela permet des solutions complètes de logiciels de vidéos de formation en combinant des démonstrations réelles avec une narration alimentée par AI.

Comment HeyGen facilite-t-il la collaboration dans la production de programmes de formation d'entreprise ?

HeyGen est conçu pour favoriser une collaboration efficace pour les programmes de formation d'entreprise, permettant aux équipes L&D de travailler ensemble sur des projets vidéo en ligne. Sa vaste bibliothèque de modèles et ses espaces de travail partagés simplifient la création et le raffinement de contenu pédagogique professionnel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo