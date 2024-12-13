Le Créateur Ultime de Vidéos de Formation pour une Performance Dynamique
Élevez vos programmes de formation d'entreprise avec des vidéos de formation engageantes pour les employés, créant du contenu professionnel sans effort en utilisant des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes destinée aux entreprises cherchant à améliorer leurs programmes de formation d'entreprise. Cette vidéo doit présenter un style visuel dynamique et engageant avec des superpositions de texte animées et une bande sonore motivante, expliquant comment convertir des scripts détaillés en vidéos d'instruction visuellement riches instantanément en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, complétée par des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo de démonstration de 2 minutes ciblant les créateurs de vidéos de formation professionnelle et les concepteurs pédagogiques qui utilisent des logiciels de vidéos de formation. L'esthétique doit être élégante et axée sur la technologie, présentant rapidement divers exemples de contenu de formation, des tutoriels de produits aux modules de conformité. L'audio comportera une voix autoritaire et experte, soulignant l'efficacité de commencer avec divers modèles et scènes et d'enrichir le contenu avec des ressources de la bibliothèque multimédia/soutien de stock.
Créez une vidéo concise de 45 secondes pour les startups et les petites entreprises ayant besoin de mises à jour rapides de vidéos de formation sur la performance pour améliorer l'expérience d'apprentissage de leur équipe. Le style visuel et audio doit être énergique et concis, avec des graphiques vibrants et une musique de fond entraînante. Un avatar AI délivre le message principal, et la vidéo démontre comment adapter le contenu pour différentes plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, assurant un déploiement rapide sur tous les canaux de communication interne.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Création de Contenu de Formation.
Développez et distribuez une gamme plus large de cours de formation de haute qualité de manière efficace, atteignant un public mondial.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de l'Apprentissage.
Utilisez l'AI pour produire des vidéos de formation dynamiques et interactives qui améliorent considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation ?
HeyGen est un puissant créateur de vidéos de formation qui utilise des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo pour transformer rapidement des scripts en vidéos de formation engageantes. Ce processus simplifié réduit considérablement le temps et les efforts de production pour les équipes L&D.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de formation des employés ?
HeyGen propose des fonctionnalités avancées telles que des avatars AI réalistes et une génération de voix off de haute qualité pour créer des vidéos de formation professionnelle pour les employés. Les utilisateurs peuvent également utiliser des contrôles de marque et un lecteur vidéo multilingue pour personnaliser l'expérience d'apprentissage pour une main-d'œuvre mondiale.
HeyGen peut-il prendre en charge l'enregistrement d'écran pour le contenu vidéo d'instruction ?
Bien que HeyGen se spécialise dans le contenu vidéo généré par AI, il s'intègre parfaitement avec les séquences d'enregistrement d'écran existantes pour améliorer les projets de vidéos d'instruction. Cela permet des solutions complètes de logiciels de vidéos de formation en combinant des démonstrations réelles avec une narration alimentée par AI.
Comment HeyGen facilite-t-il la collaboration dans la production de programmes de formation d'entreprise ?
HeyGen est conçu pour favoriser une collaboration efficace pour les programmes de formation d'entreprise, permettant aux équipes L&D de travailler ensemble sur des projets vidéo en ligne. Sa vaste bibliothèque de modèles et ses espaces de travail partagés simplifient la création et le raffinement de contenu pédagogique professionnel.