Générateur de Vidéos de Formation Performante : Créez des Vidéos AI Engagantes
Permettez aux équipes de L&D de produire instantanément des expériences de formation engageantes avec des avatars AI réalistes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative dynamique de 60 secondes destinée à l'équipe de vente, présentant les dernières fonctionnalités et avantages du produit pour l'activation des ventes. Le style visuel doit être élégant et énergique, avec des graphismes nets et une voix off confiante et persuasive. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement le contenu, assurant un message cohérent à travers l'équipe.
Produisez une vidéo de formation technique concise de 30 secondes pour les équipes de L&D et les employés, fournissant une mise à jour rapide sur un nouveau processus logiciel. Le style visuel doit être simple et instructif, se concentrant sur les enregistrements d'écran et les animations simples, accompagnés d'une voix off neutre et informative. Assurez-vous que les sous-titres/captions de HeyGen sont inclus pour l'accessibilité et une meilleure rétention des informations complexes.
Générez une vidéo de formation inspirante de 50 secondes pour les employés en général, axée sur un module de développement de compétences douces dans le cadre d'initiatives plus larges de formation et développement. Le style visuel doit être lumineux et encourageant, utilisant une musique de fond entraînante et des images positives. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour configurer rapidement une structure engageante qui motive l'apprentissage continu.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Avis
Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation Performante
Transformez sans effort votre contenu de formation en vidéos engageantes et de haute qualité alimentées par l'AI, permettant à vos équipes de L&D de créer des expériences d'apprentissage percutantes pour l'intégration des employés et la formation technique.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Boostez l'Engagement de la Formation avec l'AI.
La technologie vidéo AI de HeyGen améliore le contenu de formation, le rendant plus interactif et captivant, ce qui augmente la rétention et l'engagement des apprenants.
Créez des Cours pour un Public Mondial.
Atteignez des apprenants dans le monde entier en produisant des vidéos de formation multilingues qui peuvent être facilement traduites, assurant une éducation cohérente et complète.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de contenu vidéo avec l'AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire efficacement du contenu vidéo engageant en exploitant une technologie avancée de générateur vidéo AI. Vous pouvez créer des avatars AI réalistes et transformer des scripts en vidéos professionnelles sans montage vidéo traditionnel.
Quels types de vidéos de formation puis-je créer avec HeyGen ?
HeyGen est un générateur polyvalent de vidéos de formation performante, idéal pour les équipes de L&D créant des vidéos de formation de haute qualité. Il répond à divers besoins, y compris l'intégration des employés, la formation technique et les vidéos explicatives pour l'activation des ventes, améliorant les expériences de formation globales.
Puis-je personnaliser les avatars AI et les éléments vidéo dans HeyGen pour des projets créatifs ?
Absolument ! Le générateur d'avatars AI de HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation. Vous pouvez facilement personnaliser les expressions, les gestes, les vêtements et les arrière-plans pour correspondre à votre vision créative, garantissant que vos vidéos sont conformes à votre marque et hautement engageantes.
HeyGen prend-il en charge les voix off multilingues et la production vidéo efficace ?
Oui, HeyGen propose des voix off AI robustes, y compris des options multilingues et des capacités de clonage de voix. Cela simplifie le processus de création vidéo, vous permettant de générer rapidement des vidéos professionnelles avec des voix off et des sous-titres précis, réduisant le temps de montage vidéo traditionnel.