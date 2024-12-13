Générateur de Vidéos de Conseils de Performance : Boostez Votre Contenu Maintenant

Générez facilement des vidéos de conseils de performance époustouflantes, en utilisant les puissants avatars AI de HeyGen pour des présentations dynamiques.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle d'une minute et demie destinée aux propriétaires de petites entreprises, mettant en avant les avantages des flux de production simplifiés pour une création vidéo efficace. Utilisez un style visuel engageant et moderne, en incorporant des séquences vidéo dynamiques de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, complétées par une bande sonore entraînante, pour transmettre rapidement la facilité de génération de contenu.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de formation de deux minutes pour les formateurs d'entreprise, fournissant des conseils essentiels sur les performances pour les présentations virtuelles. Le style visuel et audio doit être instructif et facile à suivre, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et le renforcement, garantissant que le contenu est clairement compris pour une analyse complète.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo dynamique d'une minute pour les réseaux sociaux destinée aux créateurs de contenu, mettant en avant les fonctionnalités rapides du générateur de vidéos AI et boostant la présence en ligne. Le style visuel doit être accrocheur et dynamique, avec un avatar AI personnalisé généré dans HeyGen, accompagné d'une musique de fond énergique, optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exports de rapport d'aspect.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Conseils de Performance

Générez facilement des vidéos de conseils de performance engageantes avec l'AI, transformant vos idées en contenu professionnel.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script de conseils de performance. La plateforme convertira automatiquement votre texte en scènes vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez un avatar AI pour être le visage de votre vidéo, délivrant vos conseils de performance avec une présence professionnelle et engageante.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off
Ajoutez des voix off naturelles pour narrer vos conseils de performance, assurant clarté et impact pour votre audience.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Exportez votre vidéo de conseils de performance peaufinée dans divers rapports d'aspect, optimisée pour le partage sur toutes vos plateformes souhaitées.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez la Portée de l'Apprentissage de la Performance

Développez et diffusez une gamme plus large de cours axés sur la performance pour éduquer un public mondial plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen utilise une AI générative avancée pour transformer le texte en vidéos de haute qualité, rendant la création de vidéos accessible et efficace. Les utilisateurs peuvent utiliser les capacités de texte-à-vidéo et choisir parmi une variété d'avatars AI et de modèles pour simplifier leurs flux de production.

Quels outils techniques de montage vidéo HeyGen propose-t-il pour améliorer la production vidéo ?

HeyGen offre des outils de montage vidéo robustes, y compris le support multilingue, la génération automatique de sous-titres et de captions, et des options de voix off professionnelles. Notre plateforme permet également le redimensionnement du rapport d'aspect pour garantir que vos vidéos sont parfaitement optimisées pour diverses plateformes.

Puis-je personnaliser les avatars AI et le branding dans mes vidéos HeyGen ?

Oui, HeyGen offre un contrôle créatif étendu sur vos avatars AI, permettant des présentations personnalisées. Vous pouvez également implémenter les contrôles de branding spécifiques à votre marque, tels que les logos et les couleurs, pour maintenir une identité visuelle cohérente sur toutes vos vidéos générées.

Comment HeyGen optimise-t-il le flux de production pour créer des vidéos de conseils de performance ?

HeyGen simplifie le flux de production pour créer du contenu engageant comme les vidéos de conseils de performance en offrant une génération intuitive de texte-à-vidéo et une large sélection de modèles vidéo. Ce puissant générateur de vidéos AI accélère votre processus de création de contenu, vous aidant à produire rapidement des vidéos à fort impact.

