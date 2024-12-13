Créez des Vidéos des Indicateurs de Performance avec l'AI

Fournissez des retours d'évaluation de performance convaincants en utilisant des avatars AI réalistes pour une communication claire et un engagement vidéo amélioré.

Créez une vidéo d'instruction de 45 secondes destinée aux équipes de vente internes, clarifiant les nouvelles "Vidéos des Indicateurs de Performance Trimestriels" et comment elles contribuent aux objectifs individuels et d'équipe. Le style visuel doit être épuré et professionnel, incorporant des visualisations de données et une voix off encourageante et confiante. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement un message soigné et percutant qui résonne avec votre personnel.

Exemple de Prompt 1
Développez un module de formation engageant de 60 secondes destiné aux nouveaux représentants du service client, détaillant les "Vidéos des Normes de Service" de notre entreprise. La vidéo doit présenter un avatar AI amical démontrant les meilleures pratiques en matière d'interaction client, sur un fond visuel lumineux et accueillant avec un ton clair et empathique. Exploitez les "Avatars AI" de HeyGen pour personnaliser l'expérience de formation et assurer une diffusion cohérente des directives essentielles.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour les managers, décrivant les étapes clés et les avantages de la mise en œuvre de "Plans d'Amélioration de la Performance" efficaces. L'approche visuelle doit être directe et sans fioritures, utilisant des graphiques simples et des puces à l'écran, accompagnée d'une voix off ferme mais bienveillante. Avec la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, transformez sans effort vos directives existantes en une aide visuelle convaincante.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative dynamique de 50 secondes pour un public mondial d'employés, illustrant l'efficacité et l'impact de la "création vidéo AI" moderne dans les communications d'entreprise. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et technologique avec des animations abstraites et une voix off professionnelle qui peut être facilement adaptée en plusieurs langues. Utilisez les capacités de "Génération de voix off" de HeyGen pour vous assurer que votre message atteint efficacement chaque membre de l'équipe, quel que soit leur emplacement.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Générateur de Vidéos des Normes de Performance

Transformez sans effort vos directives de performance et normes de service en contenu vidéo engageant pour améliorer la compréhension et l'adhésion des employés.

1
Step 1
Collez Votre Contenu
Commencez par coller votre script de normes de performance ou les points clés dans l'éditeur HeyGen. Notre puissant Générateur de Texte en Vidéo convertira automatiquement votre texte en une histoire vidéo dynamique, posant les bases d'une communication claire.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou délivrer votre message. Ces Avatars AI articuleront vos normes de performance avec professionnalisme, rendant le contenu plus accessible et engageant pour votre audience.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres
Améliorez l'accessibilité et la compréhension en utilisant des Voix Off Multilingues et des sous-titres automatiques. Cela garantit que vos Vidéos des Indicateurs de Performance sont comprises par un public plus large, indépendamment des barrières linguistiques.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo en effectuant les derniers ajustements, tels que le redimensionnement du format d'image. Une fois terminée, exportez votre vidéo de normes de performance de haute qualité, prête à être distribuée à votre équipe ou à vos parties prenantes, favorisant une meilleure compréhension et cohérence.

Cas d'Utilisation

Mettez en Avant les Meilleures Pratiques

Démontrez efficacement l'adhésion réussie aux normes de performance ou un service exceptionnel à travers des exemples vidéo engageants alimentés par AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il créer des Vidéos des Indicateurs de Performance engageantes ?

HeyGen vous permet de créer des "Vidéos des Indicateurs de Performance" engageantes en transformant le texte en contenu dynamique généré par AI. Utilisez des "Avatars AI" personnalisables et divers "Modèles Vidéo" pour communiquer des données complexes de manière claire, augmentant significativement l'"Engagement Vidéo" avec votre audience.

Quel rôle joue HeyGen dans l'amélioration des Vidéos des Normes de Service ?

HeyGen joue un rôle clé dans l'amélioration des "Vidéos des Normes de Service" en fournissant une plateforme de diffusion cohérente et professionnelle. Notre "Générateur de Texte en Vidéo" permet des mises à jour rapides, garantissant que tous les matériaux de "formation au service client" sont actuels et efficacement communiqués via des "Avatars AI" professionnels.

HeyGen peut-il générer des vidéos percutantes pour les Plans d'Amélioration de la Performance ?

Oui, HeyGen sert de "générateur de vidéos d'évaluation de performance" efficace, permettant la création de vidéos percutantes pour les "Plans d'Amélioration de la Performance". Avec des "Voix off Multilingues" et un branding personnalisable, vous pouvez fournir des retours personnalisés et sensibles de manière cohérente et efficace à travers des équipes diversifiées.

Pourquoi utiliser l'AI générative de HeyGen pour les vidéos de soutien aux ventes et de marketing ?

Exploiter l'"AI générative" de HeyGen simplifie considérablement la création de "vidéos de soutien aux ventes" et de "marketing" de haute qualité. Notre plateforme, alimentée par la "création vidéo AI" avancée, vous permet de produire rapidement du contenu convaincant avec des "Avatars AI" et des messages sur mesure, assurant un fort "Engagement Vidéo" et un branding cohérent.

