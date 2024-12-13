Le Générateur Ultime de Vidéos d'Évaluation de Performance
Boostez le développement des employés et simplifiez votre processus de retour d'information avec des vidéos dynamiques d'évaluation de performance générées à partir de scripts texte-à-vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo introductive de 90 secondes pour les nouveaux employés, destinée aux équipes RH, expliquant les protocoles de sécurité de l'entreprise. Le style visuel doit être engageant et professionnel, utilisant un avatar IA amical pour présenter directement l'information, soutenu par des modèles et des scènes professionnels. Exploitez les avatars IA et la génération de voix off de HeyGen pour créer une présence cohérente et rassurante pour la formation essentielle à la conformité.
Développez une vidéo de 45 secondes pour les chefs de projet et les responsables d'équipe, illustrant comment un nouvel outil interne peut rationaliser le processus de retour d'information. Cette vidéo doit adopter un style visuel dynamique et concis, incorporant des séquences d'archives pertinentes et des graphiques explicatifs pour mettre en évidence les principaux avantages. Assurez-vous que toutes les informations sont clairement transmises avec des sous-titres et soutenues par des visuels professionnels de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Concevez une vidéo explicative de 2 minutes pour les équipes interfonctionnelles, détaillant la configuration et l'utilisation de base d'un nouvel outil collaboratif IA pour la gestion de projet. Le style de la vidéo doit être éducatif mais engageant, utilisant des graphiques animés clairs et une voix off enthousiaste pour simplifier les étapes complexes. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour construire efficacement le contenu d'instruction, complété par divers modèles et scènes pour un attrait visuel.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Évaluation de Performance
Simplifiez votre processus de retour d'information sur la performance avec la création de vidéos alimentée par l'IA. Générez rapidement des vidéos d'évaluation percutantes et personnalisées pour stimuler le développement des employés.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Stimulez la Formation et le Développement des Employés.
Améliorez l'efficacité des programmes de formation post-évaluation en créant des vidéos engageantes alimentées par l'IA qui améliorent l'engagement et la rétention des connaissances des employés.
Développez des Parcours d'Apprentissage Personnalisés.
Générez facilement des modules et des cours d'apprentissage personnalisés, garantissant que les employés reçoivent un développement ciblé basé sur leur retour d'information d'évaluation de performance.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'évaluation de performance ?
HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos IA avancé, permettant aux équipes RH de transformer facilement le texte en vidéos d'évaluation de performance captivantes. Notre plateforme utilise des avatars IA et des capacités de texte-à-vidéo, simplifiant l'ensemble du processus de création vidéo.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos générées par IA ?
HeyGen propose des options de personnalisation robustes, y compris des contrôles de marque, une bibliothèque de médias complète et des sous-titres automatiques. Ces outils IA garantissent que chaque vidéo d'évaluation de performance s'aligne parfaitement avec votre marque et vos standards de communication.
Puis-je utiliser des modèles existants pour créer des vidéos d'évaluation de performance avec HeyGen ?
Oui, HeyGen offre une variété de modèles vidéo professionnels pour démarrer la création de vos vidéos d'évaluation de performance. Vous pouvez facilement personnaliser ces modèles avec votre contenu et vos voix off, et même les intégrer aux plateformes LMS pour un processus de retour d'information véritablement simplifié.
Quels avantages HeyGen apporte-t-il aux équipes RH utilisant l'IA pour les évaluations de performance ?
HeyGen permet aux équipes RH de simplifier leur processus de retour d'information et de stimuler le développement des employés en utilisant notre puissant générateur de vidéos IA. Les fonctionnalités de la plateforme, y compris les avatars IA et le texte-à-vidéo, facilitent la création et la collaboration vidéo efficaces.