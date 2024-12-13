Créez une vidéo d'instruction d'une minute pour les administrateurs informatiques, démontrant comment déployer une nouvelle mise à jour logicielle à l'aide d'un générateur de vidéo IA. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des enregistrements d'écran et des superpositions animées, complétés par une voix off claire et autoritaire. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement des explications détaillées et assurez-vous que des sous-titres automatiques sont inclus pour l'accessibilité et la clarté dans les environnements techniques.

Générer une Vidéo