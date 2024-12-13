Boostez les RH avec un Générateur de Vidéos de Formation à l'Évaluation des Performances

Élevez le retour d'information sur les performances et le développement des employés pour les équipes de L&D. Créez des vidéos de formation captivantes avec des avatars AI réalistes.

Générez une vidéo de formation de 90 secondes sur l'évaluation des performances pour les nouveaux managers, visuellement professionnelle et épurée avec des animations de texte informatives à l'écran, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour les guider à travers des stratégies efficaces de développement des employés avec une voix off AI claire et encourageante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation de 2 minutes destinée aux équipes de L&D, présentant les meilleures pratiques pour la formation à la conformité, avec des avatars AI engageants dans un mélange de modèles réalistes et animés, livrée avec une voix off AI confiante et articulée.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour les professionnels des RH cherchant à affiner leurs méthodes de retour d'information sur les performances, présentée dans un style visuel moderne et élégant incorporant des médias de la bibliothèque de médias de HeyGen, assurant l'accessibilité grâce à des sous-titres intégrés et mettant en vedette une voix off AI amicale et professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de 60 secondes pour les employés se préparant aux évaluations de performance, visuellement apaisante et encourageante avec des superpositions de texte claires et des scènes simples construites à partir des modèles de HeyGen, utilisant une génération de voix off fluide pour délivrer un message rassurant et empathique.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation à l'Évaluation des Performances

Produisez rapidement des vidéos de formation à l'évaluation des performances professionnelles en utilisant une AI avancée, simplifiant le développement des employés pour les équipes RH et L&D.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Formation
Choisissez parmi une bibliothèque de modèles professionnels et de scènes conçus pour la formation à l'évaluation des performances, offrant un point de départ structuré pour votre contenu.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Améliorez votre vidéo en sélectionnant un avatar AI engageant pour livrer votre contenu de formation, rendant votre message dynamique et cohérent.
3
Step 3
Personnalisez avec le Branding
Intégrez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding pour personnaliser les vidéos, assurant un aspect professionnel et cohérent.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour exporter facilement des vidéos pour l'intégration LMS, ou d'autres plateformes de distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez le Développement des Employés

.

Créez des vidéos convaincantes qui motivent les employés et inspirent un changement positif suite aux évaluations de performance, favorisant un développement continu.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen génère-t-il des avatars AI et des voix off réalistes pour les vidéos de formation ?

HeyGen utilise une technologie AI avancée pour créer divers avatars AI capables de livrer vos vidéos de formation avec des expressions humaines. Nos voix off AI sophistiquées sont générées directement à partir de votre texte, offrant une large gamme de voix et de langues naturelles pour un contenu captivant.

HeyGen peut-il ajouter des sous-titres et des légendes aux vidéos de formation générées par AI ?

Oui, HeyGen offre des capacités robustes pour générer automatiquement des sous-titres et des légendes pour tout votre contenu de générateur de vidéos AI, assurant l'accessibilité et une meilleure compréhension pour votre audience. Cette fonctionnalité aide à rendre vos vidéos de formation plus inclusives et efficaces.

Quelles options techniques sont disponibles pour personnaliser les vidéos AI avec branding et les exporter pour les plateformes LMS ?

HeyGen propose des contrôles de branding complets pour personnaliser facilement les vidéos avec branding, y compris les logos et les schémas de couleurs, assurant la cohérence. Vous pouvez également exporter facilement des vidéos pour les LMS (Systèmes de Gestion de l'Apprentissage) dans divers formats et ratios d'aspect, rendant l'intégration simple.

HeyGen propose-t-il une bibliothèque de médias et des modèles pour simplifier la création de vidéos de formation ?

Absolument. HeyGen dispose d'une vaste bibliothèque de médias avec des ressources de stock et des modèles préconçus qui accélèrent considérablement la création de vidéos de formation de haute qualité. Ces ressources permettent aux utilisateurs de produire du contenu engageant efficacement, améliorant le processus de production global.

