Boostez les RH avec un Générateur de Vidéos de Formation à l'Évaluation des Performances
Élevez le retour d'information sur les performances et le développement des employés pour les équipes de L&D. Créez des vidéos de formation captivantes avec des avatars AI réalistes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de formation de 2 minutes destinée aux équipes de L&D, présentant les meilleures pratiques pour la formation à la conformité, avec des avatars AI engageants dans un mélange de modèles réalistes et animés, livrée avec une voix off AI confiante et articulée.
Imaginez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour les professionnels des RH cherchant à affiner leurs méthodes de retour d'information sur les performances, présentée dans un style visuel moderne et élégant incorporant des médias de la bibliothèque de médias de HeyGen, assurant l'accessibilité grâce à des sous-titres intégrés et mettant en vedette une voix off AI amicale et professionnelle.
Développez une vidéo de 60 secondes pour les employés se préparant aux évaluations de performance, visuellement apaisante et encourageante avec des superpositions de texte claires et des scènes simples construites à partir des modèles de HeyGen, utilisant une génération de voix off fluide pour délivrer un message rassurant et empathique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez la compréhension et la rétention des meilleures pratiques d'évaluation des performances par les employés grâce à des vidéos de formation engageantes alimentées par AI.
Créez Plus de Cours de Formation Efficacement.
Développez des modules de formation à l'évaluation des performances complets plus rapidement, en les distribuant efficacement à tous les employés à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen génère-t-il des avatars AI et des voix off réalistes pour les vidéos de formation ?
HeyGen utilise une technologie AI avancée pour créer divers avatars AI capables de livrer vos vidéos de formation avec des expressions humaines. Nos voix off AI sophistiquées sont générées directement à partir de votre texte, offrant une large gamme de voix et de langues naturelles pour un contenu captivant.
HeyGen peut-il ajouter des sous-titres et des légendes aux vidéos de formation générées par AI ?
Oui, HeyGen offre des capacités robustes pour générer automatiquement des sous-titres et des légendes pour tout votre contenu de générateur de vidéos AI, assurant l'accessibilité et une meilleure compréhension pour votre audience. Cette fonctionnalité aide à rendre vos vidéos de formation plus inclusives et efficaces.
Quelles options techniques sont disponibles pour personnaliser les vidéos AI avec branding et les exporter pour les plateformes LMS ?
HeyGen propose des contrôles de branding complets pour personnaliser facilement les vidéos avec branding, y compris les logos et les schémas de couleurs, assurant la cohérence. Vous pouvez également exporter facilement des vidéos pour les LMS (Systèmes de Gestion de l'Apprentissage) dans divers formats et ratios d'aspect, rendant l'intégration simple.
HeyGen propose-t-il une bibliothèque de médias et des modèles pour simplifier la création de vidéos de formation ?
Absolument. HeyGen dispose d'une vaste bibliothèque de médias avec des ressources de stock et des modèles préconçus qui accélèrent considérablement la création de vidéos de formation de haute qualité. Ces ressources permettent aux utilisateurs de produire du contenu engageant efficacement, améliorant le processus de production global.