Générateur de Vidéo Explicative d'Évaluation des Performances : Facile et Rapide

Permettez aux équipes RH de produire rapidement des vidéos de retour d'information structuré avec notre fonctionnalité intuitive Text-to-video from script.

490/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour aider les managers à mener des évaluations de performance équitables et structurées, créez une vidéo didactique de 90 secondes en utilisant les "AI avatars" réalistes de HeyGen. Le style visuel et audio doit être moderne et corporatif, avec l'avatar AI délivrant une explication confiante des meilleures pratiques pour un générateur de vidéo explicative d'évaluation des performances, assurant clarté et engagement pour le public cible.
Exemple de Prompt 2
Aidez les propriétaires de petites entreprises et les chefs d'équipe à comprendre rapidement les processus d'évaluation efficaces en produisant une vidéo concise de 45 secondes. Le résultat de ce créateur de vidéo explicative doit être engageant et dynamique, en utilisant les "Templates & scenes" préconçus de HeyGen pour simplifier la création, avec des textes en surbrillance à l'écran et une voix off AI encourageante et soutenante.
Exemple de Prompt 3
Pour les formateurs techniques et les professionnels de la formation et du développement expliquant le logiciel d'évaluation des performances, générez une vidéo explicative AI détaillée de 2 minutes qui se concentre sur l'application pratique des retours structurés. La vidéo doit être informative, combinant des sections enregistrées à l'écran avec un présentateur AI, et inclure impérativement des "Sous-titres/légendes" pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour le public.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéo explicative d'évaluation des performances

Créez sans effort des vidéos explicatives claires et engageantes pour simplifier les évaluations de performances, assurant une communication et une compréhension efficaces au sein de votre équipe.

1
Step 1
Collez votre Script
Commencez par coller votre script d'évaluation des performances dans l'éditeur. La plateforme utilise Text-to-video from script pour transformer instantanément votre texte en une narration visuelle, posant les bases de votre vidéo explicative.
2
Step 2
Sélectionnez vos Visuels
Améliorez votre message en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Ces présentateurs réalistes ajoutent une touche professionnelle et engageante à votre vidéo explicative d'évaluation des performances.
3
Step 3
Appliquez votre Branding
Assurez-vous que votre vidéo s'aligne avec l'identité de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding. Personnalisez les couleurs, les polices et ajoutez votre logo pour maintenir une apparence professionnelle cohérente pour votre vidéo explicative.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement & les exports de rapport d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes. Partagez facilement votre vidéo explicative d'évaluation des performances percutante avec votre équipe ou vos parties prenantes, favorisant clarté et développement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Délivrez des Retours et Objectifs Motivants

.

Utilisez l'AI pour créer des vidéos motivantes qui transmettent des retours de performance de manière positive et inspirent les employés à atteindre leurs objectifs de développement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives AI ?

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéo AI, y compris des avatars AI et des capacités Text-to-video from script, pour rationaliser la production de contenu vidéo explicatif professionnel AI. Les utilisateurs peuvent facilement transformer du texte en visuels attrayants, rendant la création de vidéos efficace et accessible.

Puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant de télécharger des éléments de marque tels que des logos et des couleurs de marque. Cela garantit que votre contenu vidéo explicatif AI maintient une apparence cohérente et professionnelle dans toutes vos communications, du développement des employés à l'intégration des clients.

Quels outils techniques HeyGen propose-t-il pour améliorer la qualité des vidéos ?

HeyGen intègre des outils puissants alimentés par l'AI comme la génération de voix off AI et les sous-titres/légendes automatiques pour élever la qualité de vos vidéos explicatives AI. De plus, une bibliothèque multimédia complète et des vidéos libres de droits offrent des améliorations visuelles riches, rendant les outils d'édition vidéo robustes et intuitifs.

À quelle vitesse puis-je générer des vidéos en utilisant l'éditeur vidéo AI de HeyGen ?

L'éditeur vidéo AI de HeyGen accélère considérablement la création de vidéos, vous permettant souvent de produire du contenu vidéo explicatif de haute qualité en quelques minutes. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses modèles vidéo permettent une création de vidéos plus rapide pour diverses applications, y compris les besoins de générateur de vidéo explicative d'évaluation des performances.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo