Créez une vidéo explicative technique d'une minute destinée aux chefs de produit et aux développeurs, détaillant l'architecture AI sous-jacente qui alimente la fonctionnalité de création de vidéos de rapport de performance de HeyGen. Le style visuel doit être épuré et schématique, utilisant des graphiques animés pour illustrer le flux de données, complété par une génération de voix off précise et experte qui décompose les processus complexes en informations digestes, en mettant l'accent sur l'efficacité d'un créateur de vidéos AI.

