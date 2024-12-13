Créateur de Vidéos de Modules de Performance : Améliorez l'Efficacité de la Formation

Rationalisez la création rapide de contenu pour les vidéos de formation des employés et augmentez l'engagement des apprenants avec des vidéos personnalisées, en utilisant des avatars AI.

Créez une vidéo de 60 secondes ciblant les responsables RH et les employés, illustrant une discussion d'évaluation de performance sensible mais constructive. Le style visuel doit être professionnel et empathique, avec une voix off claire et calme expliquant les meilleures pratiques pour la remise de feedback, en utilisant un avatar AI pour représenter les deux parties de manière naturelle et engageante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un module de formation interactif de 45 secondes pour les nouveaux employés, démontrant les protocoles de sécurité de l'entreprise. Le style visuel et audio doit être engageant et illustratif, avec une musique de fond énergique et une narration claire pour maintenir l'engagement des apprenants. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour convertir rapidement les documents de politique en ce guide visuel dynamique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de présentation marketing de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant l'efficacité d'un générateur de vidéos AI pour créer des publicités convaincantes. Le style visuel doit être dynamique et moderne avec une musique entraînante, mettant en valeur des transitions de scènes variées et des superpositions créatives. Exploitez la riche bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen pour assembler rapidement une promotion d'apparence professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les créateurs de contenu, détaillant le processus de transformation d'un article de blog détaillé en une vidéo concise en utilisant le texte en vidéo AI. Le style visuel doit être informatif et élégant, se concentrant sur la transformation fluide des éléments textuels en visuels dynamiques, accompagné d'une génération de voix off de haute qualité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Modules de Performance

Créez sans effort des vidéos de modules de performance engageantes et du contenu de formation avec un générateur de vidéos AI conçu pour une création rapide de contenu et l'engagement des apprenants.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir le contenu de votre module de performance. Notre capacité de texte en vidéo à partir d'un script transforme vos mots écrits en une présentation visuelle dynamique.
2
Step 2
Choisissez un Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Ces avatars offrent un présentateur professionnel et accessible pour vos vidéos d'évaluation de performance.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Visuelles
Améliorez la clarté et l'accessibilité en incorporant facilement des sous-titres. Cela garantit que vos messages clés sont facilement compris par tous les apprenants dans les vidéos de formation des employés.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Avec votre script, avatar et améliorations en place, générez votre module de performance complet. Utilisez notre redimensionnement d'aspect-ratio et nos exports pour une distribution facile sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirer la Performance et la Motivation

Générez des vidéos motivationnelles percutantes pour les modules de performance, favorisant une perspective positive et inspirant une réalisation plus élevée.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'évaluation de performance et de formation des employés ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos d'évaluation de performance et de formation des employés de haute qualité en utilisant des avatars AI et le texte en vidéo AI. Cela permet une création rapide de contenu pour un engagement des apprenants sans production vidéo complexe.

Quelles capacités offre HeyGen pour transformer du texte en vidéos alimentées par l'AI ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI qui convertit les scripts en vidéos dynamiques en utilisant un texte en vidéo AI avancé. Il vous permet de choisir parmi divers avatars AI et de générer automatiquement des voix off et des sous-titres pour renforcer votre message.

Comment les utilisateurs peuvent-ils personnaliser leur contenu vidéo en utilisant les fonctionnalités de HeyGen ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour créer des vidéos personnalisées qui augmentent l'engagement des apprenants. Utilisez des modèles personnalisés, ajustez les contrôles de marque avec votre logo et vos couleurs, et intégrez vos propres médias pour adapter chaque vidéo à vos besoins spécifiques.

HeyGen prend-il en charge l'automatisation efficace des vidéos pour les modules de performance ?

Oui, HeyGen excelle en tant que créateur de vidéos de modules de performance grâce à ses capacités avancées d'automatisation vidéo. Il facilite la création rapide de contenu pour divers objectifs, y compris les modules de formation interactifs, réduisant considérablement le temps et l'effort de production.

