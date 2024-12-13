Créateur de Vidéos Marketing pour une Performance à Fort Impact
Créez des publicités vidéo engageantes et améliorez la performance sans effort en transformant des scripts en vidéos professionnelles avec notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux influenceurs et créateurs de contenu, conçue pour démontrer la génération rapide de contenu. Utilisez une esthétique visuelle rapide et tendance avec une musique de fond moderne et une narration claire et concise, intégrant les avatars AI de HeyGen pour donner vie à des personnalités diverses sans avoir besoin d'être devant la caméra.
Pour les responsables marketing et les équipes cherchant à obtenir rapidement du contenu promotionnel de haute qualité, construisez une vidéo promo de 60 secondes. Cette pièce doit dégager un style visuel soigné, corporatif mais engageant, avec une voix off confiante et autoritaire et des graphismes professionnels, en exploitant les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour réduire considérablement le temps de production lors des lancements de produits.
Concevez une publicité vidéo directe et percutante de 15 secondes destinée aux entreprises de commerce électronique, illustrant comment créer des créations convaincantes qui augmentent les ventes en ligne. Utilisez un style visuel frappant avec une voix off persuasive et un design sonore net, assurant une portée maximale et une accessibilité en générant automatiquement des sous-titres avec HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes et des vidéos promo qui génèrent des résultats pour le marketing de performance avec des outils alimentés par l'AI.
Vidéos Engagées pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips pour stimuler l'engagement sur les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le marketing vidéo pour les entreprises ?
HeyGen sert de créateur de vidéos marketing intuitif, transformant des scripts en vidéos engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et une gamme diversifiée de modèles. Il aide à rationaliser la production vidéo, facilitant la création de contenu de haute qualité pour tous vos besoins en marketing vidéo.
HeyGen peut-il créer rapidement des vidéos pour les réseaux sociaux ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos promo efficace parfaitement adapté aux réseaux sociaux. Sa plateforme intuitive vous permet de générer rapidement des vidéos engageantes à partir de texte, en utilisant un éditeur glisser-déposer et des modèles polyvalents, avec un redimensionnement facile des formats pour diverses plateformes.
Quelles options de branding sont disponibles pour les vidéos créées avec HeyGen ?
En tant que plateforme complète de marketing vidéo, HeyGen offre des contrôles de branding étendus pour garantir que vos vidéos s'alignent avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement ajouter votre logo, choisir les couleurs de votre marque et intégrer vos propres médias, ce qui est idéal pour les vidéos de produits professionnels et autres contenus de marque.
HeyGen utilise-t-il des outils d'édition AI pour la création avancée de vidéos ?
Absolument, HeyGen est à la pointe des outils d'édition AI, utilisant une intelligence artificielle avancée pour révolutionner la création vidéo. Vous pouvez générer des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité à partir de texte, permettant la production sans effort de vidéos animées sophistiquées pour divers usages.