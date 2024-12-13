Générateur de Vidéos Marketing Performantes pour des Publicités Gagnantes

Réduisez les coûts de production et créez des vidéos marketing à fort taux de conversion avec notre générateur de vidéos AI facile à utiliser, utilisant des Modèles et scènes personnalisables.

Imaginez une vidéo de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, montrant comment produire des vidéos marketing à fort taux de conversion sans effort. Le style visuel doit être moderne et professionnel, avec une narration audio dynamique et claire. Démontrez la puissance de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer rapidement des idées en contenu publicitaire captivant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo sociale de 45 secondes vibrante destinée aux créateurs de contenu et aux marketeurs des réseaux sociaux, mettant l'accent sur la manière de se démarquer en ligne. Cette vidéo doit présenter des visuels dynamiques, des coupes rapides et un ton audio amical et engageant, soulignant la capacité de HeyGen à créer des avatars AI diversifiés qui captivent les audiences et augmentent l'engagement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo didactique sophistiquée de 60 secondes pour les équipes marketing et les responsables de marque, illustrant comment maintenir une image de marque cohérente à travers toutes les campagnes vidéo. La vidéo doit présenter des visuels de marque soignés et un style audio autoritaire, montrant comment les modèles et scènes conçus par des experts de HeyGen simplifient la production vidéo professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo promotionnelle directe de 30 secondes pour les freelances et les agences digitales, expliquant comment rationaliser efficacement les flux de travail de création de contenu. Avec des visuels minimalistes et élégants et une livraison audio informative, cette vidéo démontrera la génération de voix off puissante de HeyGen, permettant une production de contenu rapide et réduisant implicitement les coûts de production globaux.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos marketing performantes

Produisez sans effort des vidéos marketing à fort taux de conversion avec AI, du script à l'écran. Obtenez une image de marque cohérente et un contenu engageant en quelques minutes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script. Notre plateforme peut instantanément transformer votre texte en contenu vidéo engageant grâce à la génération de voix AI.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque. Ensuite, sélectionnez un modèle approprié ou construisez votre scène avec des médias de fond de notre bibliothèque.
3
Step 3
Appliquez l'Image de Marque et les Améliorations
Intégrez le logo et les couleurs de votre marque pour maintenir une image de marque cohérente. Vous pouvez également ajouter des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et l'engagement.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Marketing
Générez votre vidéo marketing performante de haute qualité. Téléchargez-la facilement dans divers formats d'image, prête pour vos campagnes sur différentes plateformes.

Mettez en Avant les Histoires de Réussite des Clients

Exploitez des vidéos générées par AI captivantes pour mettre en avant les témoignages clients et renforcer la confiance avec les acheteurs potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à produire des vidéos marketing à fort taux de conversion ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos marketing convaincantes et cohérentes avec facilité. Exploitez les avatars AI et les modèles vidéo personnalisables pour garantir que votre contenu résonne efficacement avec votre audience, augmentant l'engagement et les conversions.

Quelles capacités AI innovantes HeyGen offre-t-il pour la génération de vidéos ?

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI pour transformer le texte en vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes. Notre plateforme inclut un générateur de voix AI et une fonctionnalité de texte-à-vidéo, simplifiant l'ensemble du processus de création de contenu.

HeyGen propose-t-il des outils efficaces pour une création de contenu vidéo rationalisée ?

Oui, HeyGen offre un éditeur glisser-déposer convivial et une large gamme de modèles vidéo, rendant la création de contenu remarquablement efficace. Ces puissants outils d'édition vidéo aident à réduire les coûts de production et à accélérer votre flux de travail.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos engageantes pour les réseaux sociaux ?

HeyGen est conçu pour vous aider à créer des publicités gagnantes avec AI et des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux rapidement. Utilisez des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et divers formats d'image pour optimiser votre contenu sur toutes les plateformes, assurant une image de marque cohérente à travers vos campagnes.

