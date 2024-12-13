Vidéo Publicitaire de Performance : Augmentez Vos Conversions
Augmentez vos taux de conversion et l'engagement de votre audience avec des publicités performantes convaincantes, facilement créées à l'aide des avatars AI de HeyGen pour un contenu dynamique.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 60 secondes axée sur les données, ciblant les responsables du marketing digital, illustrant comment augmenter les taux de conversion grâce à une analyse stratégique des campagnes de marketing vidéo. L'esthétique visuelle doit être propre et professionnelle, avec des animations de style infographique et une voix off autoritaire, soutenue par des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, garantissant une accessibilité maximale avec des sous-titres générés automatiquement.
Produisez une vidéo publicitaire de performance de 30 secondes spécifiquement pour les spécialistes du marketing ciblant la génération Z sur TikTok, mettant en avant le pouvoir de la personnalisation dans les campagnes de format court. La vidéo doit avoir un style visuel tendance et rapide avec une musique de fond populaire et libre de droits, mettant en scène un avatar AI diversifié s'adressant directement au public. La fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen serait essentielle pour une optimisation mobile optimale sur diverses plateformes.
Concevez une vidéo explicative de 50 secondes destinée aux entreprises SaaS et aux startups technologiques, simplifiant le contenu vidéo numérique complexe pour réduire efficacement leur coût par acquisition avec un appel à l'action fort. Le style visuel doit être engageant et amical, utilisant des éléments animés et une bande sonore entraînante, en utilisant les modèles et scènes préconstruits de HeyGen pour un développement rapide. Une génération de voix off chaleureuse et humaine guidera les spectateurs à travers la solution.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Accélérez la Création de Publicités Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo diversifiées et percutantes qui stimulent les conversions et optimisent la performance des campagnes publicitaires avec l'AI.
Augmentez l'Engagement des Publicités sur les Réseaux Sociaux.
Produisez un contenu vidéo court captivant, adapté pour des plateformes comme TikTok et d'autres réseaux sociaux pour maximiser l'engagement de l'audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos publicitaires de performance ?
HeyGen accélère la production de vidéos publicitaires de performance en transformant des scripts en contenu vidéo numérique soigné avec des avatars AI réalistes et des modèles personnalisables. Cela simplifie considérablement vos efforts de marketing vidéo pour diverses campagnes publicitaires.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour engager les audiences sur des plateformes sociales comme TikTok ?
HeyGen améliore l'engagement de l'audience sur les plateformes sociales en fournissant des outils tels que le redimensionnement des ratios d'aspect pour l'optimisation mobile, garantissant que votre contenu vidéo numérique est superbe partout. La voix off automatisée et les sous-titres augmentent encore l'accessibilité et l'impact pour des plateformes comme TikTok.
HeyGen peut-il aider à personnaliser les campagnes publicitaires et à maintenir la cohérence de la marque ?
Oui, HeyGen permet une forte cohérence de la marque et une personnalisation à travers vos campagnes publicitaires avec des contrôles de marque dédiés pour les logos et les couleurs. Vous pouvez créer un contenu vidéo numérique convaincant et une narration qui résonne de manière unique avec les audiences cibles.
Quel rôle joue HeyGen dans l'optimisation du contenu vidéo numérique pour le marketing de performance ?
HeyGen soutient l'optimisation du contenu vidéo numérique pour le marketing de performance en permettant une itération rapide et des tests de différents concepts créatifs publicitaires. Ses fonctionnalités polyvalentes aident à affiner votre contenu vidéo numérique, contribuant à une meilleure performance globale des campagnes.