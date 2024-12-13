Créateur de Vidéos de Gestion des Performances Créez Facilement du Contenu Engagé

Améliorez la formation des employés en créant des vidéos d'évaluation des performances dynamiques avec des avatars IA qui engagent et informent sans effort.

Créez une vidéo de 45 secondes pour les employés et les managers, présentant un nouveau processus d'évaluation des performances simplifié. Le style visuel doit être professionnel et accessible, avec des animations épurées et un avatar IA amical expliquant les principaux changements. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour générer efficacement la narration et l'associer à une musique de fond engageante et optimiste, garantissant clarté et adhésion au nouveau système de gestion des performances.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les professionnels des RH et les chefs d'équipe, soulignant le rôle crucial du feedback continu dans les vidéos d'évaluation des performances des employés. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne et informative, incorporant des animations de texte dynamiques et des séquences d'archives de la "Bibliothèque de médias/soutien d'archives". Une voix off professionnelle, mais encourageante, générée via "Génération de voix off" guidera les spectateurs à travers les meilleures pratiques, favorisant une culture de développement continu.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes à destination des nouveaux managers, offrant un guide rapide sur la réalisation de vidéos d'évaluation des performances efficaces. Le style visuel et audio doit être instructif mais amical, utilisant des graphiques simples et des puces pour une compréhension facile. Employez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement une mise en page professionnelle, et incluez des "Sous-titres/légendes" clairs pour améliorer l'accessibilité, rendant le processus d'évaluation des performances moins intimidant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo convaincante de 50 secondes à l'intention des propriétaires d'entreprise et des directeurs des RH, démontrant comment un créateur de vidéos de gestion des performances avancé peut révolutionner les évaluations des employés. La vidéo doit avoir un style visuel élégant et high-tech avec des transitions nettes et une voix confiante et autoritaire. Mettez en scène un avatar IA interagissant avec des visualisations de données, en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour délivrer un message persuasif sur l'efficacité et la croissance, soulignant la valeur des outils de performance modernes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos de gestion des performances

Créez sans effort des vidéos d'évaluation et de gestion des performances percutantes avec l'IA, améliorant la clarté et l'engagement pour votre équipe.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une gamme de modèles vidéo personnalisables dans la bibliothèque "Modèles & scènes" de HeyGen. Cela fournit une base professionnelle pour votre Modèle de Vidéo d'Évaluation des Performances.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Collez votre script dans l'éditeur, et notre fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" générera automatiquement le contenu vidéo. Améliorez vos vidéos d'évaluation des performances avec des médias pertinents de notre bibliothèque d'archives.
3
Step 3
Personnalisez Votre Présentation
Donnez vie à votre vidéo en sélectionnant un "avatar IA" pour délivrer votre message, ou enregistrez votre propre voix off. Personnalisez davantage avec des animations de texte dynamiques et les couleurs spécifiques de votre marque.
4
Step 4
Générez et Partagez
Finalisez votre vidéo en ajoutant des "Sous-titres/légendes" générés automatiquement pour améliorer l'accessibilité. Exportez vos vidéos d'évaluation des performances des employés soignées dans divers formats, prêtes à être partagées avec votre équipe.

Cas d'Utilisation

Clarifiez le Feedback sur les Performances

Simplifiez les concepts complexes d'évaluation des performances et les feedbacks en formats vidéo facilement digestibles, améliorant la compréhension et l'action des employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'évaluation des performances ?

HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos d'évaluation des performances professionnelles en utilisant des modèles vidéo personnalisables et des avatars IA, transformant les scripts en contenu visuel engageant. Cette approche créative simplifie la communication pour les évaluations de performances des employés.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos de gestion des performances avec HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos besoins en création de vidéos de gestion des performances, y compris des animations de texte dynamiques, des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, et l'accès à une bibliothèque de médias robuste. Vous pouvez adapter chaque élément pour refléter l'identité de votre organisation.

HeyGen peut-il transformer des scripts textuels en vidéos d'évaluation des performances engageantes ?

Oui, HeyGen excelle à transformer votre contenu écrit en vidéos d'évaluation des performances soignées grâce à sa fonctionnalité Texte en vidéo à partir d'un script. Avec des avatars IA et une génération de voix off de haute qualité, votre message est délivré clairement et professionnellement.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal pour créer des vidéos d'évaluation des performances des employés convaincantes ?

HeyGen simplifie la production de vidéos d'évaluation des performances des employés avec des modèles conviviaux, la génération de voix off, et des sous-titres/légendes automatiques. Ces capacités garantissent un contenu professionnel et accessible pour tous les membres de l'équipe.

