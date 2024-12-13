Vidéos de Formation en Gestion de la Performance : Développez des Performeurs de Haut Niveau

Améliorez les compétences des managers en matière de retour d'information et de définition d'objectifs clairs pour l'engagement des employés, propulsé par des avatars AI.

Explorez comment naviguer dans des conversations difficiles et maîtriser l'art de donner et recevoir des retours dans une vidéo de 90 secondes conçue pour tous les employés et chefs d'équipe, visant à renforcer l'engagement des employés. Cette vidéo doit présenter des visuels empathiques et basés sur des scénarios, avec une musique de fond apaisante et une voix off encourageante, facilement produite en convertissant un script en vidéo grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo concise de 45 secondes pour les professionnels des RH et les managers d'équipe, décrivant les étapes pour créer des plans d'amélioration de la performance efficaces et favoriser la responsabilité avec des objectifs clairs. Le style visuel doit être structuré et de type infographique avec des transitions rapides, accompagné d'une voix off confiante et informative, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un rendu poli et professionnel.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo captivante de 75 secondes destinée aux dirigeants seniors et aux partenaires commerciaux RH, mettant en avant des compétences avancées en gestion de la performance efficace et leur impact sur la performance globale des employés et la formation continue en gestion de la performance. La vidéo doit présenter des visuels dynamiques et modernes dans des environnements professionnels divers, avec une voix off stratégique et motivante accompagnée d'une musique de fond entraînante, propulsée par la génération de voix off de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionnent les Vidéos de Formation en Gestion de la Performance

Développez rapidement et facilement des vidéos de formation en gestion de la performance engageantes et efficaces, en dotant vos managers des compétences essentielles pour le succès des employés.

1
Step 1
Créez Votre Script et Avatar
Commencez par rédiger votre contenu de formation pour la 'Formation en Gestion de la Performance' et sélectionnez un 'avatar AI' engageant pour délivrer votre message, en définissant le ton pour une vidéo efficace.
2
Step 2
Générez la Voix Off et Personnalisez
Utilisez la 'génération de voix off' pour donner vie à votre script avec une narration au son naturel. Cette fonctionnalité aide à créer des instructions claires pour les managers lors de discussions sur les 'Conversations Difficiles'.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et Sous-titres
Ajoutez de l'impact à votre formation sur la 'performance des employés' en incorporant des visuels pertinents de la 'bibliothèque de médias/soutien de stock' pour illustrer les points clés et assurer une communication claire.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Formation
Finalisez votre vidéo de formation sur les 'Évaluations de Performance' et utilisez le 'redimensionnement et exportation des ratios d'aspect' pour la préparer pour diverses plateformes, facilitant son partage avec votre équipe.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirer une Amélioration de la Performance des Employés

Créez des vidéos motivantes qui encouragent un comportement positif, favorisent le développement des compétences et encouragent l'amélioration continue de la performance des employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de formation en gestion de la performance ?

HeyGen permet aux organisations de créer des vidéos de formation en gestion de la performance percutantes avec des avatars AI et des capacités de texte en vidéo, améliorant considérablement les expériences d'apprentissage pour les managers et les employés. Cela simplifie le développement de contenus couvrant des compétences efficaces en gestion de la performance et la promotion d'objectifs clairs.

Quelles fonctionnalités de HeyGen soutiennent la formation efficace au retour d'information pour les managers ?

HeyGen facilite la formation des managers sur la manière de donner et recevoir des retours grâce à des avatars AI personnalisables et à la génération de voix off. Ces outils puissants permettent la création de scénarios réalistes pour pratiquer des conversations difficiles et améliorer la performance globale des employés.

HeyGen peut-il aider à créer rapidement du contenu engageant pour les évaluations de performance ?

Absolument. Les modèles et scènes de HeyGen, combinés à sa fonctionnalité de texte en vidéo, permettent une production rapide de vidéos de formation en gestion de la performance engageantes. Cette efficacité soutient les équipes RH dans le développement de matériels pour mener des évaluations de performance et aborder l'engagement des employés rapidement.

HeyGen aide-t-il à créer des supports de formation diversifiés pour tous les niveaux de performance des employés ?

Oui, HeyGen permet la création de vidéos de formation en gestion de la performance adaptées à divers niveaux de compétence, du débutant à l'intermédiaire. Avec des fonctionnalités comme les sous-titres et les contrôles de marque, les organisations peuvent produire un contenu cohérent et de haute qualité sur des sujets tels que la responsabilité et les plans d'amélioration de la performance à travers leur personnel.

