Générateur de Vidéos d'Amélioration de la Performance : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement
Simplifiez votre création vidéo avec notre créateur de vidéos AI, générant sans effort un contenu captivant à partir de scripts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux gestionnaires de réseaux sociaux, illustrant la facilité de création de vidéos marketing engageantes. Utilisez un style visuel vibrant avec une musique de fond tendance et présentez divers avatars AI, mettant en avant les puissants avatars AI de HeyGen pour donner vie à vos messages.
Développez une vidéo explicative de 60 secondes pour les entreprises de commerce électronique et les chefs de produit, en vous concentrant sur la façon dont HeyGen sert de générateur de vidéos produit intuitif pour des vidéos explicatives complètes. Maintenez une esthétique visuelle professionnelle et nette avec une voix off claire et concise, en soulignant la polyvalence des modèles et scènes de HeyGen pour une configuration et une personnalisation rapides.
Générez une vidéo de communication d'entreprise concise de 25 secondes destinée aux équipes de communication d'entreprise et aux éducateurs, soulignant l'importance de l'accessibilité et de la portée mondiale. Présentez un style visuel informatif et clair avec des superpositions de texte faciles à lire et un ton neutre, démontrant la fonctionnalité de sous-titres/captions automatiques de HeyGen pour une diffusion de contenu inclusive.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Efficacité de la Formation.
Améliorez les résultats d'apprentissage et le développement des compétences des employés en créant des vidéos de formation AI hautement engageantes qui améliorent la rétention.
Optimisez la Performance des Campagnes Publicitaires.
Produisez rapidement des publicités vidéo AI efficaces et de haute qualité pour améliorer considérablement la performance et la portée des campagnes marketing.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les projets créatifs ?
HeyGen, en tant que plateforme avancée de création de vidéos AI, permet aux créateurs de contenu de produire sans effort des vidéos marketing, des vidéos pour les réseaux sociaux et des vidéos explicatives époustouflantes. Son interface intuitive et ses puissants outils AI génératifs simplifient l'ensemble du processus de production, offrant un véritable contrôle créatif.
HeyGen peut-il produire des vidéos de communication d'entreprise et de formation ?
Absolument ! HeyGen permet la création de vidéos de communication d'entreprise professionnelles et de supports de formation complets en utilisant des avatars AI personnalisables et des capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts. Cela permet d'assurer des éléments de marque cohérents et une diffusion efficace des messages à travers divers départements.
Quels types de vidéos puis-je créer avec les générateurs de vidéos AI de HeyGen ?
Les générateurs de vidéos AI de HeyGen sont polyvalents, vous permettant de produire une large gamme de contenus, y compris des vidéos produit engageantes, des vidéos marketing et des vidéos explicatives. Ses fonctionnalités robustes en font un puissant générateur de vidéos d'amélioration de la performance pour tout créateur de contenu cherchant à transformer du contenu existant en vidéo.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour la cohérence de la marque et l'accessibilité ?
Oui, HeyGen offre des éléments de marque complets, y compris des logos personnalisés et des schémas de couleurs, ainsi qu'une riche bibliothèque de modèles vidéo pour une identité visuelle cohérente. Il inclut également des sous-titres/captions automatiques pour garantir que vos vidéos soient accessibles à un public plus large, améliorant ainsi votre production vidéo en ligne.