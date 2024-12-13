Débloquez un ROAS plus élevé avec notre créateur de vidéos publicitaires de performance
Boostez votre ROAS et optimisez vos campagnes en générant rapidement des publicités vidéo à haute conversion à partir de scripts avec notre fonctionnalité de texte-à-vidéo alimentée par l'IA.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo produit élégante de 45 secondes conçue pour les marques D2C cherchant à améliorer leur présence en ligne. L'esthétique doit être moderne et haute résolution, avec des prises de vue dynamiques de produits entrecoupées d'avatars IA narrant les principaux avantages avec un ton sophistiqué. Utilisez les avatars IA de HeyGen et la bibliothèque de médias/stock pour générer sans effort un contenu vidéo produit soigné qui exploite un générateur de vidéos IA pour une production rapide et une portée mondiale.
Produisez une vidéo engageante de 15 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les spécialistes du marketing des réseaux sociaux et les créateurs de contenu visant une portée virale. Le style visuel et audio doit imiter le contenu vidéo UGC authentique, avec une musique énergique, des transitions rapides et des sous-titres/captions à l'écran générés par HeyGen. Soulignez la facilité de création de publicités dynamiques IA optimisées pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapports d'aspect de HeyGen, capturant l'attention instantanément.
Créez une vidéo perspicace de 60 secondes pour les agences de publicité et les spécialistes du marketing de performance, illustrant la puissance des tests créatifs dans l'optimisation des campagnes publicitaires. La présentation visuelle doit être propre et axée sur les données, utilisant le texte-à-vidéo à partir de scripts pour expliquer des concepts complexes, accompagnée d'une voix off professionnelle qui articule clairement les idées. Montrez comment HeyGen permet aux utilisateurs de itérer rapidement sur les créations publicitaires, simplifiant la production de publicités vidéo personnalisées et la réalisation de tests créatifs approfondis pour un impact maximal.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Création rapide de publicités performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo à fort impact en utilisant l'IA, boostant le ROAS pour les spécialistes du marketing de performance et optimisant les campagnes.
Vidéos publicitaires engageantes pour les réseaux sociaux.
Produisez des publicités vidéo et des clips convaincants spécifiquement pour les réseaux sociaux afin de stimuler l'engagement et les conversions.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes créations publicitaires pour de meilleures performances ?
HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos IA avancé, vous permettant de produire rapidement une gamme diversifiée de créations publicitaires performantes. Il sert de créateur ultime de vidéos publicitaires de performance, vous aidant à concevoir des publicités vidéo engageantes adaptées à diverses plateformes, optimisant efficacement vos campagnes publicitaires.
HeyGen peut-il m'aider à créer du contenu vidéo UGC authentique ?
Oui, HeyGen est idéal pour générer du contenu vidéo UGC authentique. Vous pouvez tirer parti de nos acteurs IA ou créer vos propres agents IA personnalisés pour livrer des scripts, simulant du contenu généré par les utilisateurs sans le coût de production traditionnel. Cela permet une itération rapide et des tests de scripts viraux.
Quel type de vidéo produit puis-je réaliser avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez créer des vidéos produits dynamiques qui présentent efficacement vos offres. Notre plateforme vous permet de générer des publicités vidéo personnalisées pour de nouveaux produits ou fonctionnalités, en utilisant des modèles publicitaires et des séances photo virtuelles pour présenter vos articles de manière convaincante.
HeyGen propose-t-il des solutions pour optimiser les tests créatifs et l'itération ?
Absolument. HeyGen permet aux spécialistes du marketing de performance de mener des tests A/B rigoureux en générant une bibliothèque multimédia infinie de créations publicitaires diversifiées. Cela accélère le processus de test créatif, vous aidant à identifier et optimiser rapidement les campagnes pour améliorer votre score de performance créative et votre ROAS global.