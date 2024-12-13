Créateur de Vidéos de Formation à la Paie : Simplifiez l'Intégration RH

Rationalisez le développement de la formation à la paie et améliorez la rétention avec des vidéos engageantes créées facilement grâce aux avatars AI.

Créez une vidéo de formation de 60 secondes pour accueillir les nouveaux employés, en les guidant à travers les procédures essentielles de paie. La vidéo doit présenter un avatar AI amical et professionnel expliquant clairement les concepts, sur un fond visuel moderne et épuré avec une musique de fond apaisante, et inclure des sous-titres précis pour l'accessibilité.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 45 secondes sur la conformité de la paie pour les employés actuels, détaillant les récents changements réglementaires. Le style visuel doit être informatif et professionnel, utilisant des enregistrements d'écran des interfaces logicielles avec une voix off claire générée à partir d'un script, garantissant que tous les points clés sont compris grâce à la fonction Texte-à-vidéo pour une production efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes destinée à tout le personnel, illustrant une nouvelle fonctionnalité du système de paie. Utilisez un style visuel animé et engageant avec une musique entraînante et une génération de voix off claire, en tirant parti des Modèles et scènes préconçus pour une création rapide et une apparence de marque cohérente.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'instructions de paie de 90 secondes utile, ciblant les questions courantes des employés concernant les bulletins de paie et les déductions. Présentez le contenu sous un format de questions-réponses amical, en utilisant un style visuel épuré et accessible avec des médias de stock de la bibliothèque de médias/soutien de stock, et assurez une génération de voix off nette et des sous-titres clairs pour une compréhension complète.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation à la Paie

Rationalisez votre formation RH et démystifiez les concepts complexes de la paie avec des vidéos de formation des employés professionnelles et engageantes, rapidement et efficacement.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script de formation à la paie. Notre fonction Texte-à-vidéo convertira votre texte en contenu vidéo engageant, simplifiant le processus de création vidéo.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Améliorez votre formation avec des visuels dynamiques. Sélectionnez un agent vidéo AI pour présenter votre contenu, ou personnalisez un modèle de notre bibliothèque pour correspondre à votre marque et au sujet de la paie.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off Professionnelle
Générez une narration professionnelle pour votre contenu en utilisant la génération de voix off, assurant une transmission claire et engageante des informations complexes sur la paie.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre vidéo de formation à la paie. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes, assurant une présentation de haute qualité prête pour votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifiez les Concepts Complexes de la Paie

Utilisez des vidéos explicatives AI pour clarifier les procédures et politiques de paie complexes, les rendant facilement compréhensibles pour tous les employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la paie ?

HeyGen sert d'agent vidéo AI intuitif, vous permettant de produire rapidement des vidéos de formation à la paie professionnelles. En utilisant notre fonction texte-à-vidéo et les avatars AI, vous pouvez transformer des scripts en contenu engageant, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de production vidéo.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de formation des employés ?

HeyGen propose des options de personnalisation robustes pour vos vidéos de formation des employés, y compris un éditeur glisser-déposer, des modèles personnalisables et des contrôles de marque pour les logos et les couleurs. Cela garantit que votre contenu de formation et d'intégration RH s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

HeyGen peut-il améliorer l'accessibilité des vidéos d'instructions de paie ?

Absolument. HeyGen améliore considérablement l'accessibilité de vos vidéos d'instructions de paie grâce à une génération avancée de voix off, offrant une narration naturelle dans plusieurs langues. De plus, des sous-titres automatiques sont inclus, rendant vos vidéos de formation des employés inclusives et faciles à suivre.

Comment HeyGen rend-il les procédures de paie complexes faciles à comprendre ?

Le créateur de vidéos explicatives AI de HeyGen est conçu pour démystifier les concepts complexes de la paie. En utilisant des outils AI, vous pouvez créer des vidéos explicatives de paie engageantes et claires qui décomposent les procédures de paie détaillées en vidéos de formation facilement compréhensibles, améliorant la compréhension et la rétention.

