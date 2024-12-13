Générateur de vidéos de formation à la paie pour un contenu RH engageant

Créez une vidéo d'intégration de 45 secondes pour les nouveaux employés, expliquant une "Vue d'ensemble du processus de paie" dans un ton amical et professionnel avec des visuels animés engageants. Cette vidéo, destinée à tous les nouveaux embauchés, devrait utiliser un "avatar AI" pour guider les spectateurs à travers les étapes clés, enrichie par une "génération de voix off" claire et des transitions de scènes dynamiques pour rendre les "vidéos de formation des employés" facilement compréhensibles.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes spécifiquement pour les employés existants sur la façon de "soumettre correctement les dépenses" pour remboursement, en mettant l'accent sur les "vidéos de conformité de la paie". Le style visuel doit être épuré et étape par étape, imitant un tutoriel d'enregistrement d'écran, avec des "sous-titres/légendes" pour garantir l'accessibilité et la clarté. Cette création engageante "Texte en vidéo à partir de script" aidera à "rationaliser le développement de la formation à la paie" en fournissant un guide de référence rapide.
Produisez une vidéo promotionnelle de 30 secondes ciblant les professionnels des RH et de la finance, montrant comment la "création de vidéos alimentée par l'AI" peut révolutionner la "rationalisation du développement de la formation à la paie". Le style visuel doit être moderne et élégant, avec des coupes rapides et des "Modèles & scènes" professionnels. Un "avatar AI" énergique devrait rapidement souligner la facilité et la rapidité de génération de contenu de "générateur de vidéos de formation à la paie" de haute qualité.
Concevez une vidéo approfondie de 50 secondes pour les administrateurs de la paie, démystifiant un "processus de paie complexe" spécifique, tout en mettant en avant les "options de personnalisation" pour le contenu de formation. Le style visuel doit être autoritaire et professionnel, utilisant un mélange de visuels spécifiques à l'entreprise et d'images de "Bibliothèque de médias/soutien de stock". Cette vidéo peut être facilement adaptée en utilisant le "redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect" pour différentes plateformes, en faisant un atout précieux de "générateur de vidéos de formation à la paie" pour les utilisateurs avancés.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos de formation à la paie

Produisez rapidement des vidéos professionnelles et engageantes de conformité de la paie et des vidéos de formation des employés en utilisant la création de vidéos alimentée par l'AI, rationalisant le développement et améliorant la compréhension.

Créez votre contenu
Commencez par saisir votre script de formation à la paie. Les fonctionnalités avancées de texte en vidéo de la plateforme commenceront à transformer votre texte en un récit visuel dynamique.
Choisissez votre avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre matériel de formation. Ces présentateurs virtuels ajoutent un élément humain, rendant les processus de paie complexes plus faciles à comprendre et plus engageants pour vos employés.
Améliorez et marquez
Personnalisez votre vidéo avec des voix off générées par l'AI et activez les sous-titres automatiques pour l'accessibilité. Appliquez les couleurs, logos et polices spécifiques de votre marque en utilisant des contrôles de branding complets pour maintenir la cohérence.
Générez votre vidéo
Avec votre script et vos éléments visuels en place, générez votre vidéo de formation de haute qualité. Le résultat est conçu pour être des vidéos claires, professionnelles et engageantes adaptées à diverses plateformes d'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier l'éducation à la conformité de la paie

Simplifiez les réglementations complexes de la paie et améliorez l'éducation à la conformité d'entreprise grâce à des vidéos générées par l'AI claires et accessibles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la paie ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation à la paie engageantes en utilisant la création de vidéos alimentée par l'AI. Nos fonctionnalités de texte en vidéo vous permettent de convertir des scripts en vidéos de formation professionnelle pour les employés avec des avatars AI réalistes et des voix off, rationalisant considérablement le développement de la formation à la paie.

Puis-je personnaliser les avatars AI et le branding pour mes vidéos de formation d'entreprise ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos de formation d'entreprise. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI et appliquer vos contrôles de branding spécifiques, y compris les logos et les couleurs, pour garantir que toutes vos vidéos engageantes s'alignent avec l'identité visuelle de votre entreprise.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de paie axées sur la conformité ?

HeyGen est idéal pour produire des vidéos claires de conformité de la paie et d'autres vidéos d'instruction. Vous pouvez facilement créer des vidéos étape par étape avec des sous-titres automatiques pour l'accessibilité et la clarté, garantissant un partage efficace des connaissances sur des processus complexes.

HeyGen est-il une solution conviviale pour les équipes RH pour créer du contenu de formation ?

Absolument, HeyGen sert de créateur de vidéos de formation intuitif conçu pour les équipes RH et les professionnels. Son interface conviviale, combinée à des modèles de vidéos prêts à l'emploi, permet de créer facilement des vidéos d'intégration et divers autres contenus de formation sans avoir besoin de compétences avancées en montage vidéo.

