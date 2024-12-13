Créez une vidéo d'intégration de 45 secondes pour les nouveaux employés, expliquant une "Vue d'ensemble du processus de paie" dans un ton amical et professionnel avec des visuels animés engageants. Cette vidéo, destinée à tous les nouveaux embauchés, devrait utiliser un "avatar AI" pour guider les spectateurs à travers les étapes clés, enrichie par une "génération de voix off" claire et des transitions de scènes dynamiques pour rendre les "vidéos de formation des employés" facilement compréhensibles.

Générer une Vidéo