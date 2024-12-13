Créateur de Vidéos de Parcours d'Apprentissage de la Paie : Simplifiez la Formation RH

Rationalisez la formation RH et l'intégration des employés. Générez instantanément des vidéos explicatives engageantes sur la paie avec la conversion de texte en vidéo à partir du script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative engageante de 90 secondes spécifiquement pour les nouveaux employés lors de leur processus d'intégration, simplifiant les sujets complexes de la paie. Le style visuel doit être convivial et facile à comprendre, utilisant la conversion de texte en vidéo à partir du script pour animer les points clés, accompagnée de sous-titres clairs pour améliorer la compréhension. Cette "vidéo explicative sur la paie" assurera une introduction fluide aux politiques de l'entreprise.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation approfondie de 2 minutes sur la paie pour les employés existants nécessitant une remise à niveau sur les processus de paie avancés. Employez un style visuel détaillé et étape par étape en utilisant les modèles et scènes robustes de HeyGen, enrichis de visuels pertinents de la bibliothèque multimédia/soutien de stock. Une voix calme et instructive guidera les spectateurs à travers le contenu personnalisé, assurant une compréhension approfondie des procédures complexes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes ciblant les propriétaires d'entreprise et les chefs de département qui évaluent les outils RH. La vidéo doit posséder une esthétique visuelle moderne et persuasive, démontrant comment rationaliser efficacement les communications sur la paie. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser pour diverses plateformes, associé à une musique de fond entraînante et des informations concises pour mettre en avant des conseils visuels engageants pour les cadres occupés.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Parcours d'Apprentissage de la Paie

Créez sans effort des vidéos de formation et explicatives engageantes sur la paie avec des outils alimentés par l'IA, rationalisant l'intégration des employés et les communications RH.

1
Step 1
Créez à partir d'un Script ou d'un Modèle
Commencez par coller votre script de formation sur la paie dans la plateforme. Notre fonctionnalité de "conversion de texte en vidéo à partir du script" générera instantanément un brouillon vidéo initial, posant les bases de votre parcours d'apprentissage.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur IA
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'"avatars IA" pour narrer votre contenu d'apprentissage sur la paie, garantissant un présentateur professionnel et engageant pour vos vidéos de formation.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et une Voix
Affinez votre vidéo en utilisant la "génération de voix off" pour une narration claire, en ajoutant des médias de stock engageants et en appliquant les couleurs et logos uniques de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Parcours
Utilisez le "redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio" pour optimiser votre vidéo d'apprentissage sur la paie terminée pour toute plateforme, la rendant prête pour la distribution à travers les parcours d'apprentissage de votre organisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifiez les Concepts de la Paie

Transformez les réglementations complexes de la paie en vidéos faciles à comprendre, améliorant la compréhension pour les responsables RH et de la formation et du développement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création vidéo alimentée par l'IA pour les RH et la formation et le développement ?

L'interface conviviale de HeyGen permet aux professionnels des RH et aux responsables de la formation et du développement de produire facilement des créations vidéo de haute qualité alimentées par l'IA, rendant des tâches complexes comme les vidéos de formation sur la paie accessibles et efficaces.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos explicatives engageantes sur la paie ?

HeyGen exploite des technologies avancées d'avatar IA et de conversion de texte en vidéo à partir du script, ainsi qu'une génération de voix off robuste, pour produire efficacement des vidéos explicatives engageantes sur la paie. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres pour une accessibilité plus large.

Puis-je personnaliser les vidéos de parcours d'apprentissage de la paie avec l'image de marque de mon entreprise en utilisant HeyGen ?

Absolument, le créateur de vidéos de parcours d'apprentissage de la paie de HeyGen permet une personnalisation étendue du contenu avec des contrôles de marque, y compris votre logo et vos couleurs. Utilisez nos modèles et scènes polyvalents pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre organisation.

À quelle vitesse HeyGen peut-il générer des vidéos de formation professionnelle sur la paie pour l'intégration des employés ?

HeyGen est conçu pour une production rapide, vous permettant de créer rapidement des vidéos de formation professionnelle sur la paie et des conseils visuels engageants pour l'intégration des employés. Notre créateur de vidéos efficace rationalise l'ensemble du processus, du script à la vidéo finale.

