Générateur de Vidéos IA : Créez des Vidéos Époustouflantes Rapidement
Boostez l'engagement dans vos vidéos sur les réseaux sociaux avec des avatars interactifs et des voix IA réalistes, en tirant parti de nos avatars IA de pointe.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les consommateurs en général, expliquant la simplicité d'une nouvelle application de paiement mobile. L'esthétique visuelle doit être vibrante et moderne, utilisant des éléments interactifs et des voix IA réalistes pour une présentation captivante. Les avatars IA de HeyGen seraient parfaits pour jouer dans cette pièce engageante, rendant les fonctionnalités complexes accessibles.
Développez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux équipes marketing, illustrant les avantages d'un système de traitement des paiements robuste pour les transactions B2B. La vidéo doit adopter un style visuel sophistiqué avec des visualisations de données claires, complétées par une voix off professionnelle et autoritaire. Utiliser les divers modèles et scènes de HeyGen permettrait une production rapide de ce script alimenté par l'IA, rationalisant la création de contenu.
Produisez une vidéo explicative concise de 20 secondes pour les marchands de commerce électronique, mettant en avant un avantage spécifique d'une nouvelle passerelle de paiement, comme les paiements instantanés. La présentation visuelle doit être rapide et directe, se concentrant sur les principaux avantages avec des superpositions de texte percutantes, tout en incluant des sous-titres clairs pour une accessibilité plus large. Ce générateur de vidéo IA simplifie la transmission rapide et efficace des informations cruciales.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Publicitaires Performantes.
Produisez rapidement des vidéos promotionnelles percutantes et des publicités pour des solutions de paiement en utilisant la génération de vidéos IA, stimulant l'engagement et les conversions pour votre entreprise.
Générez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin de promouvoir les services de paiement, élargissant votre portée et l'interaction avec votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos IA ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer efficacement des vidéos de haute qualité grâce à son générateur de vidéos IA avancé. Il suffit d'entrer votre script, de choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars IA, et HeyGen transformera votre texte en vidéo rapidement et professionnellement.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo ?
HeyGen propose des fonctionnalités de personnalisation robustes, vous permettant d'adapter précisément votre contenu vidéo. Vous pouvez appliquer les contrôles de marque uniques de votre entreprise, tels que les logos et les couleurs, et choisir parmi divers modèles pour garantir que vos vidéos promotionnelles s'alignent avec votre identité.
HeyGen peut-il générer des voix et des avatars IA réalistes ?
Oui, HeyGen excelle dans la production de voix IA très réalistes et d'avatars interactifs vivants. En tirant parti de l'IA générative de pointe, HeyGen garantit que vos présentations vidéo sont engageantes et crédibles.
Comment les entreprises peuvent-elles utiliser HeyGen pour des flux de production vidéo efficaces ?
HeyGen améliore considérablement les flux de production vidéo pour les équipes de marketing de contenu en automatisant les processus clés. De la génération de vidéos pour les réseaux sociaux à des vidéos promotionnelles complètes, HeyGen simplifie la création et permet un redimensionnement facile des formats pour diverses plateformes.