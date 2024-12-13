Créez une vidéo témoignage de patient convaincante de 45 secondes conçue pour les cliniques de santé, mettant en avant les expériences transformatrices de vrais patients. Cette vidéo doit présenter un style visuel chaleureux et empathique avec une musique de fond réconfortante, utilisant des avatars AI pour représenter les histoires des patients tandis qu'une génération de voix off professionnelle articule clairement leur parcours. Assurez-vous que les sous-titres/captions sont inclus pour l'accessibilité, ajoutant une narration authentique pour renforcer la preuve sociale et la confiance avec les futurs patients.

