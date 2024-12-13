Créateur de Vidéos Témoignages de Patients : Renforcez la Confiance, Augmentez les Ventes

Transformez les histoires de patients en témoignages vidéo percutants instantanément grâce à notre fonctionnalité de texte-à-vidéo.

Créez une vidéo témoignage de patient convaincante de 45 secondes conçue pour les cliniques de santé, mettant en avant les expériences transformatrices de vrais patients. Cette vidéo doit présenter un style visuel chaleureux et empathique avec une musique de fond réconfortante, utilisant des avatars AI pour représenter les histoires des patients tandis qu'une génération de voix off professionnelle articule clairement leur parcours. Assurez-vous que les sous-titres/captions sont inclus pour l'accessibilité, ajoutant une narration authentique pour renforcer la preuve sociale et la confiance avec les futurs patients.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo inspirante de 30 secondes spécifiquement pour les réseaux sociaux, ciblant les personnes à la recherche de solutions de santé, qui met en lumière le parcours 'avant et après' d'un patient. Utilisez des modèles et des scènes vibrants pour représenter visuellement l'amélioration, complétés par une bande sonore motivante. Le récit, élaboré à partir d'un script concis en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo, doit rapidement communiquer le résultat positif, le rendant idéal pour stimuler les ventes en montrant des résultats tangibles.
Exemple de Prompt 2
Produisez un témoignage vidéo sophistiqué de 60 secondes destiné aux pratiques médicales pour améliorer leur crédibilité en ligne et démontrer des histoires de réussite client. La vidéo doit avoir un style visuel propre et digne de confiance avec une génération de voix off professionnelle, incorporant des éléments de marque subtils tout au long. Utilisez des sous-titres/captions pour une portée plus large et tirez parti du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect pour optimiser la vidéo pour divers sites web et plateformes marketing, renforçant la confiance grâce à des expériences authentiques.
Exemple de Prompt 3
Concevez un extrait vidéo dynamique de 15 secondes pour des campagnes de marketing sur les réseaux sociaux, en se concentrant sur une seule citation puissante d'une expérience de patient. Cette courte pièce percutante doit utiliser des visuels dynamiques de la bibliothèque de médias/support de stock, une piste audio entraînante, et des sous-titres/captions audacieux et faciles à lire pour capter l'attention instantanément. Exploitez la fonctionnalité de modèles et de scènes pour créer rapidement des versions variées optimisées via le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour différentes plateformes, augmentant efficacement la notoriété de la marque sur les réseaux sociaux.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Témoignages de Patients

Créez facilement des vidéos témoignages de patients percutantes qui renforcent la confiance et mettent en valeur des expériences réelles avec notre plateforme intuitive alimentée par l'AI.

1
Step 1
Choisissez Votre Base
Sélectionnez parmi des "modèles vidéo" professionnels pour démarrer facilement votre projet, assurant une base soignée pour l'histoire de votre patient.
2
Step 2
Personnalisez Votre Témoignage
Téléchargez des séquences de patients ou créez des visuels convaincants en utilisant nos "avatars AI". Personnalisez davantage avec votre propre marque et des médias de la vaste bibliothèque de médias.
3
Step 3
Améliorez avec des Touches Professionnelles
Générez des "voix off AI" authentiques à partir de texte pour narrer clairement votre témoignage. Ajoutez automatiquement des sous-titres/captions pour une accessibilité plus large.
4
Step 4
Partagez Largement Votre Histoire
Exportez votre vidéo témoignage de patient de haute qualité avec divers rapports d'aspect optimisés pour les "réseaux sociaux", atteignant un public plus large pour renforcer la confiance et la crédibilité.

Créez des Publicités Témoignages de Patients Performantes

Transformez les histoires de réussite des patients en puissantes publicités vidéo AI, augmentant l'engagement et les conversions pour vos services de santé.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos témoignages de patients ?

HeyGen agit comme un puissant créateur de vidéos témoignages de patients, vous permettant de produire des vidéos convaincantes sans montage vidéo complexe. Son interface intuitive de glisser-déposer et ses modèles vidéo prêts à l'emploi simplifient l'ensemble du processus, rendant la narration authentique accessible pour vos vidéos témoignages de patients.

HeyGen peut-il améliorer la qualité et la portée de mes vidéos témoignages ?

Absolument. HeyGen vous permet de créer des vidéos témoignages professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off AI de haute qualité. Vous pouvez également générer automatiquement des sous-titres pour augmenter l'accessibilité et l'engagement sur les plateformes de réseaux sociaux, renforçant ainsi considérablement votre preuve sociale.

Comment les vidéos témoignages clients de HeyGen aident-elles à booster les affaires ?

Les vidéos témoignages clients de haute qualité générées avec HeyGen construisent une preuve sociale cruciale, favorisant la confiance et la crédibilité auprès des clients potentiels. En partageant ces vidéos engageantes dans vos campagnes marketing, vous pouvez communiquer efficacement la valeur de votre marque et augmenter les ventes.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos témoignages avec HeyGen ?

HeyGen offre une variété de modèles vidéo et de contrôles de marque étendus pour s'assurer que vos vidéos témoignages de patients s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque, y compris l'ajout de votre logo d'entreprise. Cela permet une narration authentique tout en maintenant une apparence professionnelle et cohérente.

