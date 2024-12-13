Créateur de Vidéos de Progression des Patients pour une Éducation Engagée des Patients

Créez facilement des vidéos de progression des patients captivantes avec des avatars IA qui améliorent la compréhension et l'engagement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de 90 secondes conçue pour les professionnels de la santé, démontrant l'utilisation optimale d'un nouveau logiciel de suivi de la progression des patients. L'esthétique doit être moderne et pédagogique, avec des visuels clairs étape par étape et une voix off autoritaire pour guider les spectateurs à travers l'interface. En exploitant les capacités de génération de vidéos par IA de HeyGen, notamment en utilisant des avatars IA, cette vidéo assure une production vidéo de santé cohérente et engageante pour la formation interne.
Exemple de Prompt 2
Développez une courte vidéo de 60 secondes destinée aux patients potentiels et au grand public, mettant en avant l'impact positif des services d'une clinique à travers une histoire engageante de relation patient. Le style de la vidéo doit évoquer l'empathie et l'espoir, en mélangeant des séquences réelles ou des médias de stock avec une musique de fond subtile et une narration claire et émotive. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour produire une piste audio percutante qui renforce le récit du créateur de vidéos de progression des patients.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation interne de 2 minutes pour le nouveau personnel médical, décrivant les meilleures pratiques pour la communication et le consentement des patients. Le style visuel doit être informatif et concis, en utilisant du texte à l'écran pour les points clés, accompagné de visuels professionnels de stock et d'une voix off professionnelle. Cette pièce essentielle de création de contenu médical améliorera l'éducation des patients au sein de l'institution en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour une meilleure compréhension et accessibilité.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Progression des Patients

Créez efficacement des vidéos de progression des patients percutantes qui documentent les parcours et améliorent la compréhension avec notre générateur de vidéos par IA.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner dans notre bibliothèque de modèles professionnels adaptés à la santé pour construire rapidement la structure de votre vidéo de progression des patients.
2
Step 2
Personnalisez les Détails des Patients
Intégrez des visuels spécifiques de progression des patients et personnalisez votre vidéo en sélectionnant parmi notre large gamme d'avatars IA pour narrer le parcours.
3
Step 3
Améliorez avec des Voix Off
Générez des voix off naturelles en utilisant notre fonctionnalité avancée de génération de voix off pour articuler clairement les étapes et traitements des patients.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo et exportez-la en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect, prête à être partagée sur diverses plateformes ou pour une communication directe avec les patients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Documentez la Progression des Patients

Créez facilement des vidéos IA captivantes pour documenter et partager la progression des patients, favorisant la motivation et célébrant les étapes de rétablissement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos de santé avec l'IA ?

HeyGen agit comme un "générateur de vidéos par IA" avancé qui rationalise la "production de vidéos de santé". Les utilisateurs peuvent exploiter la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" pour créer rapidement et efficacement des "vidéos éducatives pour les patients", réduisant ainsi le besoin de tournages traditionnels complexes.

Quels contrôles techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos éducatives pour les patients ?

HeyGen fournit des "contrôles de branding" robustes pour s'assurer que votre "création de contenu médical" s'aligne avec l'identité de votre organisation, vous permettant d'ajouter des logos et des couleurs spécifiques. De plus, sa fonctionnalité de "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" garantit que vos vidéos sont parfaitement optimisées pour diverses plateformes, des "réseaux sociaux" aux affichages internes.

HeyGen peut-il intégrer des avatars IA et des voix off réalistes dans les vidéos de progression des patients ?

Oui, HeyGen permet l'utilisation de divers "avatars IA" pour présenter des informations dans vos "vidéos de progression des patients", ajoutant une touche humaine sans nécessiter d'acteurs en direct. Associées à une "génération de voix off" de haute qualité, ces fonctionnalités améliorent "l'engagement des patients" et la compréhension des sujets sensibles.

Comment HeyGen peut-il garantir l'accessibilité et l'efficacité dans la création de contenu médical ?

HeyGen améliore considérablement l'efficacité de la "création de contenu médical" en transformant les scripts en vidéos, offrant des "sous-titres/captions" pour une meilleure accessibilité et compréhension. Cette plateforme "générateur de vidéos par IA" de bout en bout réduit le temps et les ressources de production, rendant le contenu "éducatif pour les patients" de haute qualité facilement disponible.

