Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo explicative de 2 minutes pour les éducateurs médicaux et les prestataires de soins de santé, illustrant la puissance des avatars AI de HeyGen dans la réalisation de vidéos éducatives pour les patients, cohérentes et empathiques, prenant en charge 'plusieurs langues' grâce à une génération de voix off de haute qualité. Les visuels doivent être engageants et empathiques, mettant en scène des avatars diversifiés expliquant clairement des informations médicales complexes.
Produisez une vidéo d'une minute destinée aux départements RH des hôpitaux et aux superviseurs de cliniques, mettant en avant comment HeyGen peut simplifier la création de vidéos de formation du personnel et le processus d'intégration, en utilisant sa fonctionnalité 'Modèles & scènes'. Le style visuel et audio doit être moderne, efficace et convivial pour engager les nouveaux employés.
Développez une vidéo de 45 secondes pour les responsables de la conformité et les créateurs de contenu médical, soulignant comment HeyGen aide à maintenir des informations médicales actuelles et 'conformes à la HIPAA' dans les vidéos, en démontrant la fonctionnalité automatique de 'Sous-titres/légendes' pour une accessibilité et une précision accrues. Le style visuel doit être clair, concis et digne de confiance.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Simplifiez l'Information de Santé.
Créez des vidéos éducatives pour patients claires et engageantes, rendant les sujets médicaux complexes facilement compréhensibles pour de meilleurs résultats pour les patients.
Améliorez l'Intégration des Patients.
Améliorez la compréhension et la conformité des patients avec des vidéos d'orientation générées par AI engageantes, augmentant efficacement l'engagement et la rétention d'informations.
Questions Fréquemment Posées
Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos ?
Le générateur de vidéos AI avancé de HeyGen simplifie la production en transformant le texte en vidéo à partir de script avec une facilité remarquable. Cette plateforme innovante de création de vidéos permet aux utilisateurs de générer rapidement du contenu professionnel en utilisant des avatars AI réalistes, réduisant considérablement les complexités de la production vidéo traditionnelle.
HeyGen peut-il créer des avatars AI personnalisés pour des vidéos éducatives spécialisées pour les patients ?
Oui, HeyGen permet la création d'avatars AI diversifiés qui peuvent être personnalisés pour correspondre à votre marque pour des vidéos éducatives spécialisées pour les patients. Cette fonctionnalité, combinée aux options de personnalisation de la marque, aide à produire des vidéos engageantes qui résonnent avec votre public spécifique.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité et le professionnalisme des vidéos ?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes comme les sous-titres/légendes automatiques et la génération de voix off de haute qualité en plusieurs langues. Ces capacités garantissent que vos vidéos de formation et autres contenus sont hautement accessibles et maintiennent un standard professionnel pour des audiences diversifiées.
HeyGen est-il une plateforme de création de vidéos AI polyvalente pour divers besoins organisationnels, tels que l'orientation des patients ?
Absolument, HeyGen fonctionne comme une plateforme de création de vidéos AI hautement polyvalente, parfaite pour des applications diverses. Elle excelle en tant que générateur de vidéos d'orientation pour patients et est tout aussi efficace pour les vidéos de formation du personnel et l'amélioration du processus d'intégration grâce à une fonctionnalité efficace de Texte-à-vidéo à partir de script.