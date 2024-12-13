Hub Général de Création de Vidéos d'Intégration de Patients : Renforcez l'Engagement
Créez facilement des vidéos engageantes pour les patients, des messages de bienvenue aux explications HIPAA, avec nos avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour simplifier des informations médicales complexes ou expliquer les détails des formulaires HIPAA et de consentement, ciblant les patients qui ont besoin d'explications claires. Cette vidéo doit tirer parti des capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour générer du contenu efficacement, complétée par des sous-titres clairs pour améliorer la compréhension. Le style visuel et audio doit être précis et calme, garantissant que l'information est facilement assimilable.
Produisez une vidéo introductive de 30 secondes pour votre clinique, positionnée comme un élément central d'un hub général de création de vidéos d'intégration de patients, destinée aux patients potentiels explorant vos services. Employez une esthétique visuelle vibrante et professionnelle, en utilisant des modèles préconçus et des scènes de la bibliothèque de médias/stock pour mettre en valeur votre établissement et votre équipe. L'audio doit être dynamique et accueillant, créant un premier aperçu engageant.
Créez une vidéo dynamique de 40 secondes conçue pour renforcer l'engagement lors de l'intégration des patients en offrant un aperçu rapide des ressources pour les patients, destinée à un large public sur diverses plateformes numériques. La production doit mettre l'accent sur un style visuel moderne et énergique avec une piste audio encourageante et claire, utilisant stratégiquement le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour optimiser sa portée et son impact sur les réseaux sociaux et les sites web des cliniques, augmentant efficacement l'éducation et le soutien des patients.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Simplifiez les Informations Médicales.
Expliquez sans effort des sujets médicaux complexes aux patients, améliorant la compréhension et la conformité.
Améliorez l'Engagement lors de l'Intégration des Patients.
Améliorez la compréhension et la rétention des patients lors de l'intégration avec des vidéos engageantes alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen sert-il de hub général de création de vidéos d'intégration de patients complet ?
HeyGen fournit aux professionnels de la santé un agent vidéo AI avancé et un hub de création de vidéos pour produire des vidéos d'intégration de patients engageantes. Utilisez des fonctionnalités comme les avatars AI et les capacités de texte-à-vidéo pour simplifier les informations médicales complexes et créer efficacement des vidéos de bienvenue pour les nouveaux patients.
HeyGen peut-il aider les pratiques de santé à créer des vidéos explicatives sur les formulaires HIPAA et de consentement ?
Absolument. Le créateur de vidéos d'intégration intuitif de HeyGen vous permet de générer des vidéos d'intégration guidées, y compris des explications claires sur les formulaires HIPAA et de consentement. Avec la génération de sous-titres et le montage basé sur des scènes, vous pouvez vous assurer que les informations critiques sont facilement assimilables pour les patients.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour le branding et la collaboration d'équipe sur le contenu d'intégration des patients ?
HeyGen offre des options robustes de personnalisation de marque, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans toutes les vidéos d'intégration de patients. Notre plateforme prend également en charge une collaboration d'équipe fluide, permettant aux équipes de santé de travailler efficacement ensemble sur la création et la gestion de vidéos.
Comment HeyGen peut-il renforcer l'engagement lors de l'intégration des patients et développer l'éducation des patients ?
HeyGen transforme l'expérience d'intégration des patients en permettant la création de vidéos d'intégration de patients dynamiques et interactives qui renforcent l'engagement. En tirant parti des avatars AI et d'une large sélection de modèles, les pratiques de santé peuvent développer efficacement l'éducation et le soutien des patients, assurant une communication cohérente et de haute qualité.