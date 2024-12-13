Créateur de Vidéos d'Intégration des Patients : Éducation des Patients Sans Effort

Les professionnels de la santé peuvent simplifier les informations médicales complexes en utilisant des modèles personnalisables pour une intégration engageante.

Créez une vidéo d'accueil de 45 secondes pour les nouveaux patients, conçue pour être chaleureuse et rassurante. Cette "vidéo d'intégration des patients" engageante doit utiliser un avatar AI pour présenter la clinique et ses services dans un style visuel et audio amical et accessible, aidant à apaiser l'anxiété avant leur premier rendez-vous.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour "simplifier les informations médicales complexes" concernant les soins post-procédure pour les patients. Utilisant un style informatif, clair et visuellement attrayant avec des modèles personnalisables, cette vidéo garantira que les patients comprennent les étapes de leur rétablissement, enrichie par des sous-titres détaillés pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une "vidéo d'intégration" de 30 secondes offrant une visite virtuelle rapide d'une aile d'hôpital ou d'un service spécialisé pour les visiteurs pour la première fois. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, mettant en valeur les zones clés avec une génération de voix off professionnelle et en utilisant la bibliothèque de médias/soutien de stock pour des transitions fluides, visant à familiariser et réconforter les patients.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative de 40 secondes montrant comment utiliser un portail patient en ligne pour la prise de rendez-vous, répondant directement au besoin d'un "créateur de vidéos d'intégration des patients" efficace. Cette vidéo de type tutoriel doit présenter une esthétique visuelle moderne et épurée, utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script pour guider les utilisateurs étape par étape avec un style audio encourageant, rendant le processus intuitif.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégration des Patients

Créez efficacement des vidéos d'intégration des patients claires et engageantes pour les professionnels de la santé en utilisant des outils alimentés par AI, simplifiant les informations médicales complexes.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles personnalisables conçus pour l'éducation des patients afin de lancer instantanément votre processus de création vidéo.
2
Step 2
Collez Votre Script
Utilisez les fonctionnalités de texte-en-vidéo en collant votre script d'intégration des patients, que notre AI transformera en contenu vidéo dynamique.
3
Step 3
Améliorez avec des Avatars AI
Intégrez des avatars AI professionnels pour délivrer votre message, ajoutant une touche humaine qui aide à simplifier les sujets médicaux complexes pour les patients.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Générez des sous-titres pour une meilleure accessibilité et exportez votre vidéo d'intégration des patients terminée dans divers formats, prête pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez l'Éducation des Patients à l'Échelle Mondiale

Produisez rapidement un grand volume de contenu d'intégration multilingue et de vidéos éducatives pour atteindre efficacement une population de patients diversifiée dans le monde entier.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos d'intégration des patients ?

HeyGen vous permet de produire rapidement des vidéos d'intégration des patients engageantes en utilisant des vidéos générées par AI. Notre plateforme offre des modèles personnalisables et des avatars AI, simplifiant les informations médicales complexes en contenu facilement compréhensible, faisant de HeyGen un leader dans la création de vidéos d'intégration des patients.

Quelles fonctionnalités spécifiques HeyGen offre-t-il aux professionnels de la santé ?

HeyGen offre aux professionnels de la santé des outils puissants comme des avatars AI et des fonctionnalités de texte-en-vidéo pour expliquer clairement les procédures. Vous pouvez également générer des voix off AI et des sous-titres automatiques, garantissant que votre message est accessible et professionnel pour tous les patients.

Est-il possible de personnaliser mes vidéos d'intégration des patients avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen est un outil de création vidéo polyvalent qui permet un contrôle étendu de la marque, y compris des logos personnalisés et des couleurs de marque. Vous pouvez utiliser nos modèles personnalisables pour vous assurer que vos vidéos d'intégration des patients s'alignent parfaitement avec l'identité de votre organisation.

Comment HeyGen aide-t-il à fournir du contenu de formation multilingue pour les patients ?

HeyGen facilite la création de contenu de formation multilingue grâce à une génération robuste de sous-titres. En fournissant des légendes claires et concises, HeyGen garantit que vos vidéos d'intégration des patients sont accessibles à un public diversifié, simplifiant efficacement les informations médicales complexes à travers les langues.

